Robimy film Kamila Krawczyckiego „Wyjeżdżamy” z Agnieszką Dygant w roli głównej, jesteśmy w trakcie finansowania nowego projektu Łukasza Rondudy „Dwie dusze” – niezwykłej historii polskich legionistów, którzy zostają wysłani przez Napoleona na Haiti, gdzie mają stłumić powstanie, a przechodzą na stronę Haitańczyków. Mariusz Włudarski

Jaka jest więc dzisiaj, pana zdaniem, recepta na sukces?

Nikt takiej recepty nie zna. Ale myślę, że do kina trzeba przygotowywać teraz coś, co może stać się wydarzeniem. Artystycznym albo komercyjnym. Nie ma już chyba miejsca na filmy środka, które dotąd dominowały w naszej kinematografii. To one właśnie wylądowały na platformach. Przed pandemią ponad 30 proc. wszystkich wpływów z kin przynosiły polskie tytuły, choćby komedie romantyczne. Teraz patrzę na wyniki koprodukcyjnej „Strefy interesów” Jonathana Glazera, która zgromadziła ponad 330 tys. widzów, czy nawet naszej „Dziewczyny z igłą”, którą obejrzało ponad 150 tys. osób – ja to odbieram jako sukcesy. Dowód, że jeśli potrafimy stworzyć wydarzenie, to widz pójdzie do kina.

Skromny film społeczny jest, pana zdaniem, z góry skazany na niepowodzenie?

Chciałbym znać odpowiedzi na wszystkie te pytanie, ale nie znam. Obawiam się jednak, że jeśli taki film nie zostanie zauważony festiwalowo i nie narodzi się wokół niego rodzaj szeptanej reklamy, to może mieć w kinie trudno. Ale zawsze też trzeba się zapytać, jak bardzo temat filmu jest ważny dla współczesnego widza.

Pan budował pozycję Lavy przez 15 lat. Czy dzisiaj, gdy na rynku panuje tłok, jest jeszcze miejsce dla nowych producentów? Co pan mówi swoim studentom z łódzkiego wydziału produkcji?

„Siła jest w pokoleniu. Rośnijcie razem. Możecie poruszyć tematy bliższe waszej generacji niż ja”. Wszyscy teraz zadają sobie pytanie, jak ściągnąć do kina młodych. I to nie na seanse polskich lektur czy remaki starych filmów. Trzeba zrozumieć, co ciekawi dzisiejszą młodzież. Ja nie wiem, czy jestem w stanie to przewidzieć. Ale może ci twórcy, którzy rosną dzisiaj, znają odpowiedź? Więc sądzę, że jest pole dla nowych producentów.