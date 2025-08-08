Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 08.08.2025 17:17 Publikacja: 08.08.2025 16:10
Foto: mat.pras.
Andrew Cooper (Jon Hamm) stracił wszystko. Dwa lata wcześniej rozwiódł się z żoną, która zdradziła go z kumplem. Kobieta przejęła dom i dzieci, a on teraz wyleciał z pracy, bo poszedł do łóżka z koleżanką z firmy, w związku z czym w funduszach hedgingowych jest już spalony.
Żeby jednak nie było – rzeczone „wszystko” w jego przypadku, człowieka należącego do jednego procenta, to nie to samo, co dla reszty populacji. Wciąż jeździ wypasionym maserati. Wszak co by znajomi i sąsiedzi powiedzieli, gdyby przesiadł się do czegoś tańszego? Sęk w tym, że pieniądze z konta znikają w zastraszającym tempie, a wydatków wcale nie ubywa. Facet, który przez lata nie musiał się o to martwić, podejmuje kroki, by nie wylądować teraz na bruku (lub – nie daj Boże – w kawalerce). Postanawia więc okradać okolicę, a łupy upłynniać w nowojorskim lombardzie. Ma z czego wybierać. Nieruchomości chodzą tu za ośmiocyfrowe kwoty. Co mogłoby pójść nie tak?
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Mimo że coraz więcej wiemy o lesie, ten wciąż nie przestaje nas zaskakiwać.
„Shadow Labyrinth” to gratka dla boomerów: platformówka jak z lat 80.
Geniusz nie musi być dziedziczny, czego dowodzi lektura książki Christophera Rothko „Mark Rothko. Od środka”.
Od miesięcy nie widziałem nic ciekawszego od filmu „Szczęśliwy Lazzaro”. Wróciłem z niego natchniony.
Zrekonstruowane przez włoskiego historyka Carlo Ginzburga dzieje XVI-wiecznego młynarza, który stanął przed inkw...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas