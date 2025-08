Potem powstał kolejny horror, którego akcja toczyła się w klasztorze „Ostatnia wieczerza”. Byli w nim egzorcyzmy, zaginięcia, zakonnicy tuszujący kolejne tragedie. Etykietkę horroru przypisano też „Ciszy nocnej”. Ale ten film, choć w grze wyobraźni wchodził momentami w schematy horroru, był potwornie gorzką opowieścią o starym człowieku, oddanym przez rodzinę do domu opieki społecznej, o odrzuceniu, o tragediach i goryczy samotnego odchodzenia.

„13 dni do wakacji”: groźny jest człowiek

W „13 dniach do wakacji” Bartosz Kowalski wrócił do horroru, miksując slasher z tzw. home invasion. Na ekranie, w zamkniętym domu-pułapce trwa polowanie, giną kolejne ofiary, krew tryska. Ale w tle jest tu rozpad rodziny, odejście matki, poczucie niespełnienia, odtrącenie. Także postawa ojca, którego twarzy nie widzimy, jakby był niereealny czy mało obecny w życiu dzieci. Główne spięcie wynika z relacji między bratem i siostrą. Skąd się ono wzięło? Nie wiadomo.

Antek obwinia Paulinę, że to przez nią odeszła od nich matka. A może czuje się spychany na margines życia? Może cierpi, bo źle traktowany przez szkolnych kolegów, nie ma oparcia w najbliższych? To musi widz rozstrzygnąć sam. „W domach z betonu nie ma wolnej miłości” – śpiewała kiedyś Martyna Jakubowicz. W luksusowych rezydencjach nie ma idylli i całkowitego poczucia bezpieczeństwa – zdaje się przypominać Kowalski. I oczywiście groźna nie jest technologia, nawet wtedy, gdy wszystko się zacina i dom staje się połączeniem więzienia i poligonu. Groźny jest człowiek.

Czytaj więcej Plus Minus Artystka z blokowiska portretuje biedę 22 lata po Oscarze za „Osę” 64-letnia Andrea Arnold w nowym filmie „Bird” nie odcina się od trudn...

W „13 dniach do wakacji” reżyser zebrał ciekawą młodą obsadę. Antka zagrał Teodor Koziar, który we wcześniejszej roli przed czterema laty musiał stawić czoła alkoholizmowi ojca w filmie „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza, Pauliną jest absolwentka warszawskiej PWST Katarzyna Gałązka, grająca do tej pory głównie w serialach. Również z mniejszych czy większych ról w produkcjach telewizyjnych trafili do filmu Antek Sztaba, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz czy Bartek Deklewa. Duży ekran ich polubił.

W ten sposób Bartosz Kowalski po raz kolejny spełnił swoje marzenia z dzieciństwa, gdy tak fascynowały go horrory. Ale ja przyznaję: czekam na kolejny jego film o ludziach niepotrzebnych i współczesnym świecie. Taki jak mocny, sprawiający wrażenie niemal paradokumentu „Plac zabaw” czy bolesna „Cisza nocna”.