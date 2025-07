Złota Palma z Cannes, Marcin Dorociński i „Papusza”. Weekend otwarcia 19. BNP Paribas Dwa Brzegi zapowiada się wyśmienicie

Podczas uroczystego otwarcia, które poprowadzi Grazyna Torbicka, dyrektorka artystyczna festiwalu zobaczymy najnowszy film irańskiego mistrza Jafara Panahiego, laureata Złotej Palmy w Cannes, „To był zwykły przypadek” (sobota, 17:30 w Kinie We Love Cinema).

Pierwszy dzień BNP Paribas Dwa Brzegi to otwarcie retrospektywy Neila Jordana filmem „Gra pozorów” (14:00, Kino We Love Cinema). Tego samego dnia o 20:45 w Kinie We Love Cinema zaprezentujemy film „Sirât” w reżyserii Ólivera Laxa, rewelację tegorocznego Cannes. Wieczorem na Zamku w Kazimierzu Dolnym muzyczne otwarcie Dwóch Brzegów i koncert kultowej jazzowo-rockowej formacji Laboratorium 55 feat. Rasm Almashan (21:00).

W niedzielę 27 lipca otworzymy retrospektywę Krzysztofa Krauze i Joanny Kos-Krauze obrazem „Papusza” (14:30) z udziałem Jowity Budnik i Joanny Kos-Krauze. „Papusza” to film zrealizowany z niezwykłą starannością i dbałością o detale, z piękną, nastrojową muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza i genialną rolą Jowity Budnik. Nie może Was wtedy zabraknąć! Wieczorem o 20:30 w Małym Kinie w sekcji „Muzyka – moja miłość” pokażemy film dokumentalny „One to One: John & Yoko” Kevina Macdonalda i Sama Rice-Edwardsa o niezwykle inspirującej parze artystów.

Tego samego dnia filmem „Minghun” (12:00, Kino We Love Cinema) otworzymy sekcje „I Bóg stworzył aktora”, po seansie Lekcja kina z Marcinem Dorocińskim (15:00, Sala Złota). Nie możecie ominąć pozostałych rozmów w Sali Złotej m.in. zapraszamy na panel platformy HBO Max: „Polski serial ma się dobrze. HBO Max o jakości, twórcach i planach na przyszłość” (12:00).

19. BNP Paribas to nie tylko filmy, ale też wydarzenia skupione na innych dziedzinach sztuki. 27 lipca zapraszamy na ulicę sztuki, jaką jest Lubelska, gdzie przez cały dzień będą odbywały się kolejne wernisaże w znajdujących się na tej ulicy galeriach. O godz. 11.00 przy Kinie We Love Cinema wernisaż plenerowej wystawy „Wojciech Jerzy Has na nowo” z udziałem autora plakatów Andrzeja Pągowskiego. Kilkadziesiąt wystaw — nie tylko na wspomnianej wcześniej ulicy Lubelskiej, ale także w innych miejscach Kazimierza Dolnego, Mięćmierzu i Rogowie — będzie można oglądać przez cały czas trwania Festiwalu.