„Jay Kelly” Noaha Baumbacha, napisany przez reżysera razem z żoną Gretą Gerwig, to historia aktora, który przeżywa kryzys tożsamości. W obsadzie znaleźli się George Clooney i Adam Sandler.

Jest wreszcie w konkursie film wstrząsający „The Voice of Hind Rajab” Kaouther Ben Hania. To autentyczna historia sześcioletniej dziewczynki z Gazy, która jako jedyna przeżyła izraelski atak na samochód, którym jechała z rodziną. Teraz, otoczona zwłokami bliskich, przez telefon komórkowy rozmawia z matką i mieszkającym w Niemczech wujem, płacząc i błagając o pomoc. Ben Hania wykorzystała w filmie autentyczne nagrania.

Bardzo czekam na nowy dokument Gianfranco Rosiego. Laureat Złotego Niedźwiedzia i Europejskiej Nagrody Filmowej za „Fuocoammare. Ogień na morzu”, tym razem proponuje opowieść o nieznanym Neapolu „Pod chmurami”.

Konkurencja w konkursie głównym jest ogromna, nazwiska twórców wyśmienite. A to tylko część z 21 tytułów, które będą walczyć o Złotego Lwa. Jest jeszcze ciekawy konkurs „Horyzonty”. Wiele znakomitych tytułów zostanie pokazanych poza konkursami, m.in. „After the Hunt” Luki Guadagnino, „In the Hand of Dante” Juliana Schnabla, „Dead Man’s Wire” Gusa van Santa, „Mark by Sofia” Sofii Coppoli, „Nuestra Tierra” Lucrecii Martel, „Director’s Diary” Aleksandra Sokurowa czy „Back Home” Tsai Ming-lianga, „Ghost Elephants” Wernera Herzoga. Można dostać zawrotu głowy!

Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 27 sierpnia do 6 września.