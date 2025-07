BNP Paribas oprotestowany

Ale nie da się uciec od tragedii dzisiejszego świata. Uroczysta inauguracja festiwalu opóźniła się z powodu protestów grupy ludzi, niezgadzających się, by Nowe Horyzonty były współfinansowane i firmowane w tytule przez BNP Paribas. Jak się okazało – największego europejskiego dostawcę usług finansowych dla firm sprzedających broń Izraelowi.

Na Facebooku pojawiły się protesty stałych uczestników wrocławskiej imprezy, twórcy dwóch filmów o tragedii Gazy wycofali swoje dzieła z programu. Założyciel. festiwalu Roman Gutek, Marcin Pieńkowski i dyrektorki artystyczne Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska opublikowali oficjalny list, w którym napisali m.in.: „Nowe Horyzonty są platformą do dialogu i dyskusji. Z takim też nastawieniem podeszliśmy do zastrzeżeń zgłoszonych przez wrocławskich aktywistów, dotyczących jednego z partnerów festiwalu – BNP Paribas. W stronę banku kierowane są zarzuty na bazie raportów, które wskazują na powiązania z izraelskim przemysłem zbrojeniowym, a tym samym poddają pod dyskusję naszą współpracę z partnerem tytularnym”.

Dalej autorzy podkreślili, że Nowe Horyzonty zawsze opowiadały się za wolnością, piętnowały niesprawiedliwości, oddawały głos grupom wykluczonym lub atakowanym ze względu na płeć, pochodzenie, orientację. Obiecali, że sprawa dalszej współpracy z BNP Paribas zostanie dogłębnie przeanalizowana przed kolejnymi edycjami imprezy. A w kinie Nowe Horyzonty na znak solidarności z cierpiącym narodem zawisła flaga palestyńska.

BNP Paribas Nowe Horyzonty, czyli mistrzowie we Wrocławiu

Jak by na potwierdzenie ich słów o idei festiwalu tegoroczną imprezę otworzył „Tajny agent” Klebera Mendonki Filho – polityczny thriller osadzony w 1977 roku, w czasach brazylijskiego reżimu wojskowego. To ponad dwuipółgodzinna opowieść o naukowcu, który przyjeżdża do rodzinnego miasta Recife, by tam odszukać ślady własnej przeszłości i nawiązać kontakt z synem prześladowanym przez reżim. Kleber Mendonca Filho, który zapewnia widzom bogactwo stylów, wątków i zwrotów akcji, na ostatnim festiwalu canneskim zdobył nagrodę za reżyserię. We Wrocławiu pojawił się osobiście.