Na dwa miesiące przed początkiem systemu kaucyjnego mamy jeszcze wiele pytań o to, jak on będzie funkcjonował. Czy zwrot kaucji dostaniemy gotówką, przelewem czy… kuponem? Jak będą współpracowali operatorzy i ile zapłacą sklepom? Zapraszamy do debaty "Rzeczpospolitej", w której wzięli udział operatorzy, handel, producenci piwa, butelkomatów oraz oczywiście – minister klimatu.