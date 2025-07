Problem w tym, że tacy jak on, mogą stracić wszystko – wolność i stabilne życie, gdy reżim upadnie – dlatego bywają najczęściej jego dozgonnymi obrońcami. A czy kieruje nimi fanatyzm czy cynizm – dla ofiar nie ma większego znaczenia. Można więc na „To był tylko przypadek” patrzeć jak na film tłumaczący powody skuteczności ogólnoświatowej ofensywy lub powrotów do władzy fundamentalistów, wszelakiej maści demagogów i radykałów, a także słabości wszystkich tych, którzy chcą działać zgodnie z zasadami demokracji i praworządności. Hamid wprost mówi o podobieństwie swojej sytuacji do „Czekając na Godota”: czekanie nic nie daje. Wybawienie samo nie przyjdzie.

To dobra ilustracja dylematów bądź zaniechań koalicji 15 października wobec tych przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy złamali prawo. Ale też swoiste ostrzeżenie przed tym, co się stanie, gdy wrócą oni do władzy: litości nie będzie. Chyba, że wszystko znowu rozpłynie się w polskim „lelum polelum”.

Festiwal Filmu i Sztuki – BNP Paribas Dwa Brzegi: co czeka publiczność

Tymczasem po znakomitym koncercie jazzowego zespołu Laboratorium, który obchodził 55-lecie działalności w zjawiskowej scenerii zamku w Kazimierzu, na festiwal przybywają kolejne gwiazdy. Jak ujawniła Grażyna Torbicka, bohater cyklu „I Bóg stworzył aktora”, czyli Marcin Dorociński, przyjechał spotkać się z publicznością, urywając się z planu „Lalki”, gdzie gra Wokulskiego.

Koncert Laboratorium Foto: Jacek Cieślak

Jest bohaterka retrospektywy Joanna Kos-Krauze, która prezentuje filmy stworzone z Krzysztofem Krauze, a także grająca w ich „Papuszy” Jowita Budnik. O nowych plakatach stworzonych do dzieł Wojciecha Jerzego Hasa będzie mówił Andrzej Pągowski, autor wystawy „Od nowa”. Odbędzie się spotkanie z twórcami filmu „Pan Olbrychski”, a także Maciejem Drygasem (przy okazji pokazu dokumentu „Pociągi”) oraz z poetą Bohdanem Zadurą.