Jest współautorką scenariuszy „Jednym głosem” Marii Schrader, „Nieposłusznych” Sebastiána Lelia, a przede wszystkim, razem z Pawłem Pawlikowskim – „Idy”. A teraz Rebecca Lenkiewicz debiutuje jako reżyserka. Książkę „Gorące mleko” Deborah Levy zaadaptowała dla siebie.

To feministyczna, bardzo delikatna, a jednocześnie mocna opowieść o relacjach dwóch kobiet. Matka od dawna żyje przykuta do wózka inwalidzkiego, córka – dwudziestokilkuletnia wieczna studentka – jest jej całkowicie oddana. Ale wózek staje się dla matki pretekstem do nieustannego szantażu emocjonalnego. Teraz, w Hiszpanii, ma spotkać się z lekarzem, który może skonsultować jej chorobę. Jest wybitnym uzdrowicielem czy szarlatanem?