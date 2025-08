W tym roku do Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych Festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi zostało zakwalifikowanych 28 produkcji z Polski i zagranicy. Na gali zamknięcia 19. BNP Paribas Dwa Brzegi w sobotę 2 sierpnia poznaliśmy zwycięzców. Jury pracowało w składzie: Katarzyna Warnke – aktorka, Michał Walkiewicz – krytyk filmowy, Katarzyna Szustow – koordynatorka scen intymnych.

„Bloodline” Wojciecha Węglarza zwycięża konkurs Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi

Po obejrzeniu 28 filmów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę w wysokości 8000 zł za „Bloodline” (reż. Wojciech Węglarz) za film o „najstarszym lesie świadkującym najstarszej zbrodni; estetycznie, emocjonalnie oraz intelektualnie sycącą metaforę obojętności na cudzą krzywdę; a także za monumentalny portret bezstronnej przyrody”.

Film opowiada historię żubra, któremu mur na granicy polsko-białoruskiej uniemożliwia powrót do rodzimego stada. Zagubione zwierzę staje się świadkiem dramatycznych wydarzeń. Wojciech Węglarz to student sztuki operatorskiej w Szkole Filmowej w Łodzi. Studiował w School of Film w Salonikach oraz Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Działa jako wolontariusz zaangażowany w pomoc osobom uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej.