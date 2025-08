„A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości” (Jr 23,14), czyli o stawaniu w prawdzie

Kardynał Grzegorz Ryś w liście pasterskim, który miał zostać odczytany 20 lipca we wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej (napisałem: „miał zostać”, ponieważ ponoć niektórzy księża zastosowali „obywatelskie” nieposłuszeństwo), zajął bardzo mocne stanowisko w sprawie stosunku do migrantów i uchodźców. Przywołując katolicką naukę społeczną, skrytykował głosy i działania wrogo odnoszące się do osób, które poszukują schronienia w obcym kraju. Wezwał do „nawrócenia języka” lub do… zamilknięcia.

Była to oczywista polemika z niedawnymi wypowiedziami wielu duchownych, spośród których najgłośniej zabrzmiało kontrowersyjne kazanie bpa Meringa na Jasnej Górze, cytującego XVII-wieczny poemat: „Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem”.

Nie dziwi, że na głowę kardynała posypały się gromy, również ze strony duchownych. Podział w polskim Kościele katolickim ukazał się z dawno niewidzianą mocą. Jednak we wspomnianym liście była jeszcze jedna ważna, równie kontrowersyjna kwestia, która dla prawnika wydaje się ciekawsza. Hierarcha zapowiedział utworzenie archidiecezjalnej komisji do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich. I to też jest bomba, tyle że z opóźnionym zapłonem.