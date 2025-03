Tomasz Krzyżak: Drodzy biskupi – odwagi! Komisję ds. pedofilii w Kościele trzeba powołać bez zwłoki

Kwerendy i prace, o których powyżej, trwają. Dzięki życzliwości kilku biskupów (zostawię na razie ich nazwiska dla siebie) przeniosły się do archiwów diecezjalnych. A zatem można.

Komisja „Wyjaśnienie i Naprawa” działa już w diecezji sosnowieckiej

Eksperci KEP zwracają uwagę na to, że zasady działania komisji nie są do końca określone. Słusznie. Sęk w tym, że się nie da. Nie wszystko da się przewidzieć. Wiele wychodzi w praktyce. Wiem, co mówię. Od grudnia ubiegłego roku kieruję pracami Komisji „Wyjaśnienie i Naprawa” w diecezji sosnowieckiej. Dwa miesiące zajęło uzgodnienie statutu, kwestii finansowania prac, zasad działania. A i tak wszystkiego nie określiliśmy. Część spraw dookreślamy na bieżąco. W statucie zaznaczyliśmy, że nie jesteśmy żadnym sądem, że naszym zadaniem nie jest osądzanie, lecz analiza podejmowanych działań. Nasze prace prowadzimy w wielu obszarach. Korzystamy przy tym z pomocy – jeśli jest taka potrzeba – innych diecezji. Jak dotąd tylko raz się zdarzyło, że biskup odmówił udostępnienia jakiegoś materiału, ale nie dlatego, że nie chce, lecz dlatego, że jest na nim pieczęć nuncjatury „poufne”. Zastanawiamy się, co z tym zrobić, ale bez jakichś specjalnych pretensji.

Więcej przeszkód mamy obecnie ze strony świeckich organów ścigania i sprawiedliwości aniżeli instytucji Kościoła. Trudno w to może uwierzyć, a jednak.

Komisja w Sosnowcu działa ledwie kilka miesięcy. Ma – tego obawiają się eksperci KEP – także charakter śledczy. Ale inaczej się nie da. Trzeba przeczytać dokumenty, kogoś przesłuchać, inną osobę wysłuchać. Celem jest jak najbliższe dotarcie do prawdy. Niemniej te kilka miesięcy pokazuje nam, że ludzie oczekują takowego gremium na poziomie ogólnopolskim. Wiele osób pisało lub dzwoniło do nas, przekazując informacje dotyczące innych diecezji. Przekierowaliśmy je do właściwych biskupów.

Komisja ds. pedofilii w Kościele: Dlaczego biskupi nie powinni już dłużej zwlekać?

To sygnał nie tylko oczekiwania, ale także tego, że nie wszyscy ludzie STRACILI ZAUFANIE. Wierzą w to, że choć komisja powołana jest przez biskupa, to jednak jest niezależna w działaniu i zdolna do wyjaśnienia trudnych spraw. To w gruncie rzeczy ogromna odpowiedzialność. Raport, którego też jakoś boją się eksperci KEP, jest tak naprawdę kwestią wtórną. Zanim usiądzie się do jego napisania, wiele rzeczy można jeszcze dopiąć. Teraz tylko lęków muszą się wyzbyć biskupi i po prostu podjąć decyzję o utworzeniu komisji. Teraz. Bez czekania na jakiś kolejny film o Janie Pawle, gdy w pośpiechu będą gasić pożary i obiecywać „złote góry”. W marcu 2023 roku powiedzieliście, drodzy biskupi, „a”, teraz czas na „b”. Odwagi.