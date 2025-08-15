Rzeczpospolita

Plus Minus
Jan Maciejewski: Konkluzja i dogmat

Każdy ludzki los jest „miastem na wodzie”, na niepewności każdej chwili i tajemnicy całego życia.

Publikacja: 15.08.2025 14:00

Jan Maciejewski: Konkluzja i dogmat

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jan Maciejewski

Wyobraźmy sobie biegnące równolegle: górski potok i ogrodowy wąż. Ten pierwszy huczący, majestatyczny, rozpychający się wewnątrz koryta porywa ze sobą kamienie, podmywa korzenie drzew. Jest niebezpieczny i magnetyzujący. Trudno przejść przez przerzucony nad nim most, żeby choć na chwilę się nie zatrzymać. Nie wsłuchać, nie zapatrzeć. Trzeba tylko uważać – można się potknąć o ukrytego w trawie, gumowego węża. Już prawie o nim zapomnieliśmy, ale też jego obecność jest więcej niż dyskretna. Wykonuje swoją pracę – to wszystko, co można o nim powiedzieć. Jeszcze chyba tylko to, że na jej końcu jest jakaś studzienka czy rów melioracyjny. Potok z kolei nie spocznie, aż nie dotrze do oceanu.

