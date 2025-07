Agata Łukaszewicz: Areszty do pilnej i skutecznej poprawki

Cały problem nie sprowadza się do tego, aby podejrzani o poważne przestępstwa nie trafiali do aresztów. Bo powinni, kiedy jest to uzasadnione. Chodzi tylko o to, by ten areszt nie zastępował później wymierzonej prawomocnie kary. Bo areszt to nie kara pozbawienia wolności. I choć wielu władnych zdaje sobie z tego sprawę, to zmian nie widać.

