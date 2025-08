W kwietniu napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego zrezygnowało z wydania książkowego kolejnego tomu korespondencji wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina (1810–1849).

Prace nad zebraniem pełnej korespondencji kompozytora trwają już od wielu lat. Pierwszy tom został opublikowany przez Wydawnictwo UW w 2009 r., drugi tom został obsypany nagrodami wydawniczymi, m.in. Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, ale też nagrodą KLIO w 2017 r. Teraz został przygotowany trzeci tom, który składa się z czterech osobnych części, obejmujących w sumie ok. 3 tys. stron. Projekt ten przez wiele lat prowadzili profesorowie z Instytutu Muzykologii UW, obecnie już emerytowani: prof. Zofia Helman i prof. Zbigniew Skowron wraz ze specjalistką z Muzeum Fryderyka Chopina – Hanną Wróblewską-Straus.

Nie ma pieniędzy na wydanie listów Fryderyka Chopina

W pierwszym tomie znalazły się listy pisane od grudnia 1816 do września 1831 r. Tom drugi zawiera korespondencję pochodzącą z okresu od listopada 1831 do maja 1839 r. A trzeci od czerwca 1839 do września 1849 r.

Okazało się jednak, że wydawnictwa uniwersyteckiego nie stać na wydanie listów w formie książkowej, a jedynie na przygotowanie publikacji w plikach PDF, które można ściągnąć za odpowiednią opłatą. Na ten mankament zwrócił nam uwagę mecenas Przemysław J. Bloch, który prowadzi kancelarię prawną w Nowym Jorku i jest założycielem Fundacji Rodziny Blochów zajmującej się gromadzeniem poloników oraz restytucją polskich dzieł sztuki.