– Dlatego będę podejmował decyzje, które będą miały na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo wewnętrzne i stabilność polityczną wewnątrz naszego kraju, bo nie ma nic cenniejszego niż bezpieczeństwo polskiej rodziny, polskiego państwa – mówił Donald Tusk.

Wcześniej słowa amerykańskiego generała w rozmowie z Radiem Zet skomentował wiceminister obrony Cezary Tomczyk (PO), który oznajmił, że „nasze wiadomości wywiadowcze mówią dokładnie o takim samym możliwym scenariuszu”. Odniósł się do nich także Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), który napisał na platformie X: „To kolejny sygnał i potwierdzenie, że kwestie związane z bezpieczeństwem muszą zostać wyjęte poza polityczny spór. Żyjemy w najgroźniejszych czasach od końca II wojny światowej i oparcie naszego bezpieczeństwa o trzy filary: silne społeczeństwo, silną armię i silne sojusze to nasze wspólne zadanie”.

Chińskie zagrożenie

Rozłóżmy sekwencję wypowiedzi na czynniki pierwsze, aby lepiej zrozumieć, o czym politycy mówią, a jakie elementy przemilczają.

Wskazywanie 2027 roku jako potencjalnego czasu kryzysu, a nawet wojny o zasięgu globalnym nie jest przypadkowe. Już kilka lat temu przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping wydał rozkaz, aby Chińska Armia Ludowa osiągnęła gotowość do podbicia Tajwanu do 2027 r. Eksperci od dawna wskazują, że Pacyfik może stać się teatrem wojny, w której dojdzie do starcia Chin – Tajwanu i USA, a może także Japonii i Korei Południowej.

To jest jednak dolna granica przedziału czasowego potencjalnej inwazji na Tajwan. Inni eksperci wskazują na 2029 rok lub wręcz 2049 – obydwie daty związane są odpowiednio z osiemdziesiątą lub setną rocznicą powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Zatem mamy dzisiaj do czynienia z pewną niepewnością, niektórym osobom może się to kojarzyć z numerologią.

Drugi istotny aspekt związany z wypowiedzią amerykańskiego dowódcy trzeba interpretować w oparciu o analizę zdolności prowadzenia wojny przez armię USA. Jeszcze za prezydentury Johna F. Kennedy’ego Ameryka przyjęła „doktrynę dwóch wojen”, do których powinna być gotowa. Analitycy mieli wówczas na myśli starcia z ZSRS, Chinami i z Kubą. Doktryna ta ewoluowała. Obecnie Stany Zjednoczone są w stanie stoczyć tylko jedną wojnę. Widząc, że wzmacniają siły powietrzne oraz morskie, można założyć, że Pacyfik jest dla nich ważniejszy niż Europa.