Inną jest sformułowanie, że przy zamówieniach przetestowanych wcześniej bezzałogowców nie będzie trzeba stosować prawa zamówień publicznych. To z kolei jest związane z tym, że resort obrony deklaratywnie stawia właśnie na takie pojazdy. Wcześniej MON też czasem w tym obszarze omijał p.z.p., bo np. bezzałogowce w ramach programu „Orlik” w 2018 r. zamówił bezpośrednio w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, wyłączając przepisy o zamówieniach ze względu na „podstawowy interes bezpieczeństwa państwa”. Teraz takie działanie powinno być prostsze. Warto jednak pamiętać, że niesie to ze sobą także ryzyka – do dziś orliki nie trafiły do żołnierzy Wojska Polskiego, a podatnicy wydali na nie już kilkaset milionów złotych. Wydaje się, że właśnie dlatego w ustawie pojawia się zapis o „przetestowanych” bezzałogowcach. – Jak pokazuje wojna w Ukrainie, produkcja dronów ma coraz większe znaczenie w uzyskiwaniu przewagi nad przeciwnikiem, dlatego powinniśmy stawiać na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym, a to rozwiązanie prawne powinno je ułatwić – mówi „Rz” Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, która specjalizuje się w produkcji dronów.

Warto jednak pamiętać, że to rozwiązanie dotyczy tylko bezzałogowców, co może wynikać właśnie z tego, że temat jest „modny”. – Ta ustawa to krok w dobrą stronę, ale potrzebujemy kompleksowego uregulowania potencjału obronnego i jasnego zdefiniowania obszarów, które uznajemy za podstawowy interes bezpieczeństwa państwa i dlatego wyłączamy go z konkurencji europejskiej. Dziś wciąż nie wiemy, który minister odpowiada za budowę i utrzymanie przemysłowego potencjału obronnego, czy jest to MON, MAP, czy jeszcze ktoś inny – tłumaczy były szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. rez. Adam Duda. Ten projekt ustawy tych kwestii nie rozwiązuje.

Nierealne terminy odszkodowań

Przyspieszenie i ułatwienie inwestycji w obronność nie odbędzie się bezkosztowo. Choć według projektodawców mają być one przede wszystkim lokalizowane na gruntach publicznych (należących do Skarbu Państwa lub samorządów), to ustawa wprowadza też specjalny tryb wywłaszczeń gruntów prywatnych. – Niestety, to kolejna specustawa, będąca kalką regulacji zawartych w pierwszej z cyklu specustaw, czyli specustawie drogowej z 2003 r. Szkoda, że kolejny rząd utrzymuje te fikcyjne zapisy dotyczące szybkich, sprawnych i oczywiście „rynkowych” odszkodowań – mówi dr Marcin Włodarski z kancelarii LSW.

Projekt przewiduje kompletnie nierealne terminy np. na wypłatę odszkodowania (30 dni), podczas gdy, jak podkreślają eksperci, w tym czasie nie da się nawet dokonać oszacowania wartości nieruchomości. – Kolejny raz pod płaszczykiem realizacji kluczowych inwestycji – tak jak poprzednio były nimi drogi, linie kolejowe, lotniska, linie przesyłowe, gazociągi, elektrownie jądrowe, przeciwdziałanie powodzi – wprowadza się krzywdzące dla obywateli regulacje do spraw ad hoc. Przypomnę, że w polskim prawie kwestie wywłaszczenia nieruchomości reguluje przecież ustawa o gospodarce nieruchomościami – dodaje radca prawny.