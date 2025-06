Materiał powstał we współpracy z Orlen S.A.

Strażacy będą mogli kupić za te środki nowoczesny sprzęt oraz sfinansować szkolenia. O granty z programu Fundacji ORLEN można ubiegać się do 30 czerwca.

ORLEN dwukrotnie zwiększył pulę środków dla straży pożarnej. W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 211 jednostek straży pożarnej gromadzących niemal 3 tys. strażaków. Fundusze z programu „ORLEN na straży” można przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, organizację specjalistycznych szkoleń oraz pomoc psychologiczną.

– Wsparcie straży pożarnych i zwiększenie potencjału ich działań ratowniczych są jednymi z priorytetów nowej polityki sponsoringowej Grupy Orlen. Zależy nam na bezpieczeństwie i jeszcze lepszym wyposażeniu strażaków. Dlatego skokowo zwiększamy wartość naszego programu „Orlen na straży” do rekordowych 20 mln zł – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlen.

Palące potrzeby

Strażacy sami zdecydują, na co wydadzą pozyskane środki. W pierwszej kolejności dofinansowanie pomoże zaspokoić najbardziej palące potrzeby jednostek. Wśród nowoczesnych sprzętów są drony poszukiwawcze wyposażone w kamery termowizyjne czy quady, a także specjalne ubrania, hełmy i środki ochrony indywidualnej, aparaty ochrony układu oddechowego, motopompy, mierniki wielogazowe. W ramach zeszłorocznego programu finansowano między innymi zakup defibrylatorów, noży i rozpieraczy hydraulicznych czy poduszek wysokociśnieniowych. Wnioskowano też o środki na zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych.

Pieniądze z programu „Orlen na straży” umożliwiają także sfinansowanie specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje strażaków, kursy i warsztaty. Na ten cel trafi co najmniej 20 proc. wartości każdego grantu. Część funduszy pokryje koszty pomocy psychologicznej dla pracowników jednostek.

Środki trafią do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz do jednostek OSP i Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczających strategiczne lokalizacje Orlen. Grupy te mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z ratownictwem drogowym, chemicznym – w tym gazowym, naftowym i dotyczącym odnawialnych źródeł energii – oraz reagowaniem na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Wysokość grantów może wynieść do 40 tys. zł, 50 tys. zł lub 150 tys. zł, w zależności od wybranego wariantu.

Program grantowy Fundacji Orlen to duża szansa dla jednostek, które aspirują do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym przypadku wysokość dofinansowania wyniesie do 50 tys. zł. Pieniądze pomogą w spełnieniu szeregu formalnych wymagań. W systemie, który jest częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, działa ponad 5 tys. z ponad 16 tys. jednostek OSP w kraju.

Orlen ma długą historię wspierania strażaków. Spółka kieruje pomoc do Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej od ponad dwóch dekad. A wszystko w trosce o społeczności lokalne – by zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa i gotowość strażaków do działań ratowniczych.

W ramach programu Orlen w 2024 roku w 12 jednostkach dofinansowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w dwóch zakupiono automatyczny defibrylator zewnętrzny. Kilka oddziałów skorzystało ze szkolenia doskonalącego z gaszenia pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Część funduszy trafiła też na zakup zestawów poduszek wysokociśnieniowych wykorzystywanych podczas działań związanych z ratownictwem technicznym, na taki zakup zdecydowało się siedem jednostek.

Nabór jeszcze trwa

Niezbędne w pracy strażaków są nożyce i rozpieracze hydrauliczne. Pozyskane z Orlen środki na ten cel wydało aż osiem jednostek. Innym sprzętem, który w coraz większym stopniu wykorzystuje się w akcjach ratowniczych, są drony z kamerami termowizyjnymi. Na zakupy tego sprzętu oraz szkolenia z obsługi statków bezzałogowych zdecydowało się pięć jednostek. W kilkunastu innych natomiast zakupiono ubrania specjalne, hełmy strażackie oraz inne elementy niezbędnego wyposażenia.

Nabór wniosków do programu „Orlen na straży” rozpoczął się 5 maja i potrwa do 30 czerwca tego roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 września 2025 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora na stronie internetowej darowiznyfundacja.orlen.pl.

Opinia

Marek Przybysz, prezes OSP Wesoła

Program ORLEN jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych o tyle istotny, że pozwala często na realizację zakupów, na które jednostki bez wsparcia zwyczajnie nie byłoby stać. W zeszłym roku nasza jednostka zaopatrzyła się w nożyce do ratownictwa drogowego zasilane akumulatorowo. Bez grantu nie moglibyśmy sobie na taki zakup pozwolić, koszt sprzętu wraz z bateriami wynosi około 40 tys. zł. W tym roku również planujemy złożyć wniosek o dotację.

ORLEN przeprowadził szerokie konsultacje społeczne z jednostkami OSP. Spółka oferuje finansowanie również takich potrzeb, które nie są uwzględnione w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, jak choćby dofinansowanie wsparcia psychologicznego dla członków OSP, czy specjalistyczne szkolenia, dzięki którym załoga może przeszkolić się m.in. w zakresie obsługi nowo zakupionych sprzętów. Gminy nie mają możliwości kierowania środków na takie cele. Dlatego dofinansowania z ORLEN są dla jednostek straży pożarnej bardzo ważne.

Proces jest po stronie ORLEN dokładnie sprawdzany. Uwzględnianych jest wiele kwestii, w tym liczba wyjazdów jednostek, liczba ratowników, kierowców, rodzaj sprzętu pozostający do ich dyspozycji. Od tego uzależniona jest skala dofinansowania. To sprawiedliwe podejście, które gwarantuje doposażenie najbardziej aktywnych i wyjazdowych jednostek w systemie (choć nie jest to jedyna ścieżka ubiegania się o dofinansowanie).

Przewidziane są również granty dla jednostek, które dopiero starają się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla nich też jest przewidziana ścieżka dofinansowania, która pozwala na zakup niezbędnego sprzętu. Głównym wymogiem przejścia procedury włączenia do KSRG jest posiadanie samochodu gaśniczego o odpowiednich parametrach oraz podstawowego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratownikom, czyli określona liczba kompletów sprzętu do ochrony dróg oddechowych, sprzętu ratownictwa technicznego, ratownictwa drogowego. To dla takich jednostek ogromna szansa. Nie będąc włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, nie mogą one liczyć na dofinansowanie krajowe, ewentualnie mogą liczyć jedynie w niewielkim stopniu. Granty od ORLEN umożliwiają spełnienie wymagań i pozwalają na przejście tej procedury.

