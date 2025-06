Materiał powstał we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

– Widzę na sali wiele osób, które wyrosły z FOB, które mają okazję pełnić ogromnie ważne role w swoich firmach, w swoim otoczeniu, w swojej społeczności, w różnych przestrzeniach. Myślę, że o tym jest FOB – o ludziach, którzy zmieniają świat. Trzymajmy w sobie tę dumę i tę wielką odpowiedzialność – powiedziała Irena Pichola, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, otwierając konferencję „Transformacja biznesu – scenariusze przyszłości”, celebrującą 25-lecie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

– Niezależnie od turbulencji, których doświadczamy na świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie potrzebne nam zawsze, bo jest o wartościach, które są ponadczasowe. [...] Życzę naszej organizacji, żeby coraz więcej osób doceniało wartość odpowiedzialności i żeby w tej wartości widziało swoją odpowiedź na pytanie: po co? – podkreślała dr Karolina Adamska-Woźniak, dyrektorka zarządzająca FOB.

Waga zrównoważonego rozwoju w budowaniu konkurencyjności

Zwracając się do gości konferencji Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu, pion ds. UE w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podkreśliła wagę zrównoważonego rozwoju w kontekście budowania konkurencyjności gospodarki i biznesu, a także konieczność wypracowywania przemyślanych regulacji w obszarze ESG. Wskazała także ważną rolę Forum Odpowiedzialnego Biznesu we wspieraniu firm na drodze do zrównoważonej transformacji.

– Żyjemy w wyjątkowych czasach. Wyzwań nie brakuje – zarówno tych związanych ze zmianą klimatu, jak i tych związanych ze zmianą społeczną. To wszystko sprawia, że dzisiaj zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia unijnych dyrektyw czy narzucanych przepisów, ale to przede wszystkim nasza odpowiedzialność. Forum Odpowiedzialnego Biznesu świetnie wpisuje się w te idee. My, jako Polska prezydencja w Radzie UE, staramy się zrobić wszystko, by przedsiębiorcy mogli rozwijać swoje skrzydła jak najszerzej. Mottem naszej prezydencji jest hasło „Bezpieczeństwo, Europo!”. Nie ma bezpieczeństwa bez konkurencyjności, a konkurencyjność możemy zbudować wtedy, kiedy tworzymy odpowiednie warunki do rozwoju – powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Doświadczenia zagraniczne

Konferencja stała się okazją do stworzenia dzisiejszego obrazu zrównoważonego rozwoju w biznesie i jego znaczenia dla wzmacniania konkurencyjności polskich firm. A także do merytorycznego dialogu, wspólnego poszukiwania odpowiedzi na kluczowe pytania o przyszłość odpowiedzialnego biznesu i wymiany doświadczeń. Ekspercką wiedzą dzielili się z uczestnikami wydarzenia specjaliści i specjalistki z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju, w tym również przedstawiciele międzynarodowych organizacji współpracujących z Forum.

Peter Horsten, senior manager w CSR Europe, wskazywał na wagę zrównoważonego rozwoju w budowaniu biznesu. W swojej prezentacji „Building bridges to tomorrow: the imperative of cooperation” podkreślał, że już samo wahanie wobec podjęcia tych działań nie jest postawą neutralną. Tymczasem, jak pokazują wyniki badania Grant Thornton i PwC Polska, 80 proc. polskich firm nie ma strategii zrównoważonego rozwoju, a zaledwie 19 proc. jest gotowe do raportowania zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD. Co więcej, 78 proc. firm nie określiło ryzyk związanych z obszarem ESG w swoich łańcuchach dostaw, a 45 proc. menedżerów nie wie, od kiedy musi raportować.

Peter Bakker, prezes i dyrektor generalny Światowej Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) w wystąpieniu “Vision 2050. The role of sustainable business networks in a turbulent world” mówił o wizji przyszłości i koniecznych działaniach, które biznes podejmuje na rzecz wdrażania agendy zrównoważonego rozwoju w Polsce. Tą wizją jest 9 mld ludzi żyjących w zgodzie z granicami planetarnymi do 2050 r. Aby to osiągnąć potrzebna jest systemowa transformacja w trzech powiązanych obszarach, którymi są: klimat, środowisko i równość. Peter Bakker dodał, że w tym roku jubileusz 25-lecia FOB zbiega się z 30-leciem WBCSD.

Gościem specjalnym konferencji był Paul Dickinson, założyciel i doradca CDP, współzałożyciel Transition Value Partners, który w rozmowie z Ireną Picholą wskazywał m.in. na konieczność strategicznego podejścia do najważniejszych wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowania liderów i liderek biznesu. Podkreślał, że ostatecznie przełoży się to na wyniki organizacji.

Zrównoważony rozwój: to się opłaca

Podczas wydarzenia było także miejsce na debatę. Podczas panelu „Jak kształtować odporność biznesu w niepewnych czasach?” mowa była o wadze ESG w codziennej działalności biznesowej firm.

– Jako ministerstwo jesteśmy niejako koordynatorem spinającym polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju w całej administracji. Staramy się też nadawać pewien ton i pokazywać wzorce. Dużym wyzwaniem dla całej administracji jest nadążenie za zmianami w unijnych regulacjach oraz przygotowanie przedsiębiorstw na te zmiany. To biznes będzie ostatecznym odbiorcą tych regulacji, dlatego rozmawiamy i chcemy w dialogu wypracowywać rozwiązania i je komunikować – powiedziała Marta Ostrowska-Chałupa, zastępca dyrektora Departamentu Zrównoważonej Gospodarki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Jak mówił Jarek Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas, z finansowanych inwestycji, z wielu rozmów i wspierania klientów bank widzi, że zrównoważony rozwój „to nie jest coś, co powinniśmy robić patrząc tylko w kategoriach etycznych, moralnych; to jest rzecz biznesowa i się opłaca”. Dodał, że problem polega na tym, że ludzie o tym nie wiedzą. Dlatego wyzwaniem jest dotarcie do przedsiębiorców i pokazanie im na podstawie różnych przykładów, że zrównoważony rozwój czy ESG łączą się z efektywnością i opłacalnością biznesu.

Jacek Kunicki, członek zarządu Orange Polska ds. finansów, zauważył, że patrząc z perspektywy CFO przyjmuje optykę rynków, które poszukują jak największego zwrotu ze swojej inwestycji, ale mierzą go w relacji do ryzyka. A działania ESG zarówno wspomagają zwrot, bo są opłacalne, jak i zdecydowanie obniżają element ryzyka. Jego zdaniem najważniejsze jest, żeby cała firma – zarówno menedżerowie jak i pracownicy – rozumiała, że jeśli działania biznesowe będą dobrze zaprojektowane, to niejako przy okazji realizacji celów biznesowych zostaną osiągnięte także cele ESG.

Jakub Pyszyński, dyrektor Biura Prawnego TFI PZU SA, przedstawił perspektywę swojej organizacji. Jak podkreślił, w związku z obowiązkiem powierniczym w stosunku do klientów, który jest podstawową perspektywą jego firmy, przy analizie finansowej spółek, w które inwestuje TFI PZU najważniejsze w zakresie oceny podwójnej istotności są ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Przemysław Wojak, Managing Partner Q&A COMMS, stwierdził, że skoro zrównoważony biznes się opłaca, a ludzie o tym nie wiedzą, to może coś jest nie tak z komunikacją. Jak to zmienić? Jego zdaniem firmy powinny mówić nie tylko o efektach, ale także o procesie dochodzenia do rozwiązań w kontekście ESG, bo jest to bardzo interesujące z punktu widzenia komunikacji. Bowiem inwestorzy i konsumenci nie oczekują, że firmy już dziś będą zeroemisyjne, ale chcą usłyszeć, na jakim są etapie, co zrobiły i jak to mierzą. Warto również mówić o tym, co się nie udało, bo to dodaje firmom wiarygodności.

Dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka, Consulting Sustainability Leader w EY Polska, zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt zrównoważonego rozwoju w firmach – bardzo ważną rolę doradców, którzy „przede wszystkim edukują”. Chociażby w tej kwestii, że myślenie biznesowe w firmach powinno obejmować analizy wszystkich procesów, także procesów ESG, które są niezbędne do tego, by dobrze się przygotować do strategicznego zarządzania firmą. Jej zdaniem jest to tak odpowiedzialna rola, że zawód doradcy ESG powinien być regulowany.

Ewa Sowińska, niezależna członkini rady nadzorczej Orlen, podkreśliła, że ESG nie ma być „obok biznesu” – ESG ma wejść w całą działalność firmy. Jej zdaniem musi się także zmienić kolejność zadań: najpierw firmy powinny zidentyfikować ryzyka związane z ESG i to do nich dostosowywać swoje strategie.

Odpowiedzialny biznes: dobre praktyki

Wydarzenie podsumowujące 25-lecie FOB było także okazją do omówienia kluczowych wniosków i statystyk 23. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2024. Dobre praktyki”. Przedstawili je dr Agata Rudnicka, dyrektorka ds. zarządzania wiedzą FOB, i Karol Krzyczkowski, starszy menedżer projektów w FOB.

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane nowe firmy członkowskie Programu Partnerstwa FOB. Są to: Admind, BDO, CSRInfo, Dr Gerard, Glovo, Legalden, Medicover, PAŻP, Sodexo oraz Śnieżka.

Z kolei firmy, które w tym roku obchodzą jubileusz przystąpienia do Programu, zostały uhonorowane statuetkami. Otrzymały je: Ceetrus, Energa, Samsung, Hochland i Rekopol (5-lecie współpracy), Castorama (10-lecie współpracy), Cemex (15-lecie współpracy), Orange Polska (20-lecie współpracy) oraz Nestle, Orlen i Provident (+20 lat współpracy).

Część plenarną konferencji zwieńczyła gala 19. edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” – zestawienia, którego autorami są prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego i analityk Jarosław Horodecki. Partnerem rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W sesji popołudniowej uczestnicy i uczestniczki konferencji mieli okazję zapoznać się z case studies partnerów wspierających wydarzenie oraz wziąć udział w warsztatach podzielonych na ścieżki tematyczne: zasoby ludzkie, zasoby przestrzenne, zasoby środowiskowe oraz zasoby zarządcze, prowadzonych przez ekspertów i ekspertki Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, UNEP/GRID-Warszawa, CSR Consulting, CSRinfo i FOB.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była gala „Startupy Pozytywnego Wpływu 2025”.

Konferencja została objęta patronatem honorowym polskiej prezydencji w Radzie UE. „Rzeczpospolita” była partnerem medialnym wydarzenia.

Partnerami głównymi jubileuszu byli: BNP Paribas Bank Polska, EY Polska, Orange Polska, ORLEN, PZU, partnerami wspierającymi Adamed Pharma, Atlas Ward, Archicom, System Coca-Cola, DEKRA, Echo Investment, Eneris, Hasco-Lek, Kaufland Polska, Lyreco, VanityStyle zaś partnerem komunikacyjnym QA COMMS.

