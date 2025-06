Zaczyna się wojna sieci komórkowych o turystów. Orange kusi pakietami we Flex

Zbliża się wakacyjny sezon i wiele osób będzie w tym czasie podróżować za granicę. W Unii Europejskiej nadal obowiązuje zasada roam like at home, co oznacza, że abonent tutejszej sieci komórkowej zwykle ma do dyspozycji pakiet usług komórkowych do wykorzystania w podróży po krajach Wspólnoty.

Operatorzy walczą o abonentów pakietami

Trudniej jest w czasie podróży do kraju poza UE (a wśród Polaków popularne są takie kierunki, jak chociażby Egipt, czy Turcja) oraz z punktu widzenia przyjezdnych z innych państw niż należące do Unii (np. Ukraina).

To o tych użytkowników smartfonów toczy się zwykle walka między telekomami w okresie wakacji. Własnym abonentom telekomy oferują specjalne pakiety do wykorzystania w krótkim czasie w podróży. Wystarczy znaleźć na stronie internetowej telekomu odpowiedni pakiet, zapoznać się z jego warunkami i wysłać wiadomość SMS aktywującą usługę.

Zdarza się jednak i tak, że inny operator ma lepszą ofertę, a wakacje to nie wystarczający powód by przenosić z tego powodu numer komórkowy do innej sieci. Co wtedy można zrobić? Jedną z odpowiedzi na to pytanie jest pokazana dziś nowa oferta Orange Polska.