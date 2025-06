Według indeksu Bloomberg Billionaires Index majątek Leonarda Laudera wynosił 15,6 miliarda dolarów netto. Lauderowi przypisuje się stworzenie „indeksu szminki” podczas kryzysu gospodarczego po atakach z 11 września 2001 roku. Zauważył, że zakup kosmetyków — zwłaszcza szminek — ma tendencję odwrotnie proporcjonalną do kondycji gospodarki, ponieważ kobiety w trudnych czasach częściej sięgają po drobne przyjemności zamiast droższych zakupów — przypomina CNN. Jesienią 2001 roku sprzedaż szminek w USA wzrosła o 11 procent. W czasie Wielkiego Kryzysu ogólna sprzedaż kosmetyków wzrosła natomiast o 25 procent.

Leonard Lauder – filantrop i kolekcjoner sztuki

Lauder był również znanym filantropem i kolekcjonerem sztuki. W 2013 roku przekazał swoją kolekcję 78 dzieł sztuki kubistycznej do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Według Estée Lauder Companies był to największy pojedynczy dar filantropijny w historii tego muzeum. Założył również centrum badawcze sztuki nowoczesnej przy MET, które wspierało stypendia, wystawy i wykłady publiczne.

Wspierał także badania nad rakiem piersi, pełniąc funkcję honorowego przewodniczącego rady dyrektorów Breast Cancer Research Foundation. W 1998 roku Leonard Lauder wraz z bratem, Ronaldem S. Lauderem, założyli Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, która finansuje badania nad lekami mającymi zapobiegać i leczyć chorobę Alzheimera.