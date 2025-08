Miejskie inwestycje: Transport publiczny i ścieżki rowerowe

Ponadto miasto znacząco zainwestowało w infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, tworząc sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 1500 kilometrów. Rozwija także transport publiczny, korzystając z nowoczesnych, niskoemisyjnych i autonomicznych autobusów, a dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego powstaje nowa linia tramwajowa.

Dzięki tym działaniom spada liczba osób korzystających z samochodów, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby poważnych wypadków. Statystyki pokazują, że w okresie od 2003 do 2023 roku liczba osób rannych w wypadkach drogowych w Helsinkach spadła z 727 do zaledwie 14.

Sukces Helsinek zwraca uwagę Komisji Europejskiej, która coraz bardziej naciska na inne państwa członkowskie UE, by mocniej ograniczały śmiertelność na drogach. Na początku roku komisarz ds. transportu Apostolos Tzitzikostas przyznał, że większość krajów nie zmierza w kierunku osiągnięcia celu UE z 2018 roku, jakim jest zmniejszenie liczby zgonów na drogach o połowę do 2030 roku.