Informacje na temat zachowania pilotów, na które prowadzący postępowanie mają mieć „jasne dowody”, przekazuje agencja Reutera, która powołuje się na źródło zbliżone do sprawy.

Samolot Jeju Air zderzył się z ptakami i rozbił o ogrodzenie lotniska przy próbie lądowania

Na błąd pilotów mają wskazywać m.in. nagrania z rejestratora w kabinie pilotów, dane z komputera pokładowego i ustawienie wyłączników silników we wraku maszyny. Wszystko wskazuje na to, że piloci samolotu wyłączyli lewy, mniej uszkodzony silnik zamiast prawego, który uległ poważnemu uszkodzeniu w wyniku zderzenia z ptakami (prawdopodobnie były to kaczki wędrowne z gatunku cyraneczka bajkalska).

29 grudnia samolot linii Jeju Air rozbił się na lotnisku Muan, po tym, jak maszyna zderzyła się z ptakami, o czym poinformowali kontrolerów ruchu lotniczego piloci maszyny. Do katastrofy doszło w czasie lądowania. Po kolizji samolot lądował awaryjnie, bez wysuwania podwozia, ale w trakcie próby lądowania uderzył w betonowe ogrodzenie za pasem startowym. W katastrofie zginęło 179 osób, przeżyły tylko dwie członkinie załogi.