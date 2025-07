Powodowie zażądali od sąsiada zaprzestania immisji odoru z jego hodowli tuczników, który dociera na ich działkę. Chlewnia powstała dwa lata po tym jak powodowie wybudowali swój dom. Art. 144 Kodeksu cywilnego upoważnia właściciela nieruchomości do żądania od osoby naruszającej jego własność do zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z prawem (to tzw. roszczenie negatoryjne).

50 tys. zł za brak spokoju w domu i ogrodzie

Właściciele domu domagali się też zasądzenia dla każdego z nich po 50 tys zł zadośćuczynienia za zakłócenia ich spokojnego zamieszkiwania i wypoczywania na ich posesji i wywołanie u nich stresu oraz za to, że musieli ograniczyć otwieranie okien, odpoczynek w ogrodzie i spotkania towarzyskie.

Sąd Okręgowy zobowiązał pozwanego do wykonania sprecyzowanych w wyroku prac ograniczających uciążliwe zapachy i zasądził powodom po 30 tys. zł zadośćuczynienia. Sąd Apelacyjny w Łodzi werdykt utrzymał, wskazując że wieloletnie zakłócenie nieskrępowanego korzystania z domu mieszkalnego będące centrum życiowym powodów stanowiło ich krzywdę uzasadniającą przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.