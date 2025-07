Foto: Tomasz Sitarski

Pikanterii sprawie nadaje fakt, że to właśnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił skokowy wzrost obecności migrantów z Afryki czy Azji do Polski. To za rządów Jarosława Kaczyńskiego ulice wszystkich większych miast zaroiły się od osób o innym kolorze skóry, a niektóre zawody – kierowcy platform przewozowych, dostawcy jedzenia, pomoc w gastronomii – zostały całkowicie zdominowane przez przybyszów z dalekich krajów, osób o innym kolorze skóry, religii itp. A dziś to właśnie politycy PiS na wyścigi z politykami Konfederacji chwalą działanie Ruchu Obrony Granic, zachęcają do udziału w marszach przeciwko nielegalnej migracji. Równocześnie próby linczu czy samosądów na rzekomych uchodźcach, choć jeszcze parę lat temu stanowiły margines, dziś są coraz częstsze. „Obywatelskie patrole” przy ośrodkach dla uchodźców na wschodzie, ataki na hotele pracownicze, próby osądzania rzekomych pedofilów – wszystko to sprawia, że atmosfera wokół migrantów gęstnieje.

Dlaczego kardynał Grzegorz Ryś zaprotestował przeciwko upolitycznianiu Ewangelii?

Niewielu ma odwagę się jej przeciwstawić. Kilka dni temu przeciw ksenofobii zaprotestował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To on radykalnie ograniczył politykę wizową po rządach PiS, sprawiając, że spadła liczba lewych zezwoleń na studia czy pracę, które były tylko furtką na wjazd do Polski. Ale równocześnie sprzeciwił się atmosferze nagonki na „obcych”.

W duchu obawy przed ksenofobią utrzymany był też list wystosowany do katolików z diecezji łódzkiej przez kardynała Grzegorza Rysia. „Chrześcijaństwo nie jest religią plemienną, lecz – jak uczy Sobór – »objawieniem jedności całego rodzaju ludzkiego«” – pisał kardynał, sprzeciwiając się wykorzystywaniu religii do podsycania nacjonalizmu i ksenofobii. Do wiernych zaś apelował: „Proszę, jeśli decydujecie się uczestniczyć w dyskusjach – a już zwłaszcza publicznych – na temat właściwej relacji do uchodźców i migrantów – to chciejcie to czynić w głębokim zjednoczeniu z rzeczywistą nauką Chrystusa i Kościoła. Jeśli zaś nie – to proszę: miejcie odwagę przynajmniej w takich wypadkach zamilknąć i nie dokładać ognia do tak rozpalonej rzeczywistości. Póki co, panujący dyskurs zarówno godzi w przybyszów, jak i przetrąca inicjatywy, motywacje i siły tych, którzy chcą im pomóc”.