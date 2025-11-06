Aktualizacja: 06.11.2025 17:19 Publikacja: 06.11.2025 17:00
Zdaniem Pawła Kowala wyniki wyborów w USA – zwycięstwo demokratów w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku – świadczą o zmęczeniu wyborców stylem politycznym Donalda Trumpa. Jednak jak podkreśla, wahadło w amerykańskiej polityce zawsze wraca: „Nie budujmy opinii o całej Ameryce na podstawie Nowego Jorku. Ważne jest to, co dzieje się w stanie, gdzie ważą się decyzje wyborców”.
Kowal przyznaje, że Trump umiejętnie prowadzi część negocjacji międzynarodowych, jednak w polityce wewnętrznej „poszedł o krok za daleko” – szczególnie w kwestiach migracyjnych czy sporach z władzami miast. Mimo to przekonuje, że Polska musi utrzymywać relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. „Tak wygląda rozsądna polityka. Nasz bilans bezpieczeństwa ze Stanami jest bardzo dobry” – mówi.
Najmocniejszym akcentem rozmowy jest ostrzeżenie Kowala dotyczące charakteru zagrożenia ze strony Rosji. „To nie jest już wojna XIX-wieczna. Rosjanie będą próbować zmieniać rządy w Europie metodami informacyjnymi. Polska jest na muszce” – podkreśla.
Według posła Rosja rozwija zdolności do zmasowanych ataków dronowych oraz prowadzi szeroko zakrojone działania kognitywne. Kowal wskazuje, że jednym z celów Kremla jest „rozhuśtanie konfliktu polsko-ukraińskiego”, co ma prowadzić do destabilizacji regionu i podważenia jedności UE.
„To wojna o to, kto będzie podejmował decyzje w Warszawie. Musimy się przestawić na nową epokę zagrożeń” – dodaje.
Kowal chwali wysiłki Unii Europejskiej związane ze wzmocnieniem przemysłu obronnego, zwłaszcza działania komisarza Audriusa Kubiliusa. Zwraca jednak uwagę, że „w Europie nie wystarczy zwiększyć wydatków – trzeba je dobrze wydać i dopilnować”.
W ocenie Kowala Polska jest dziś jednym z głównych motorów europejskiego zbrojenia. „Jesteśmy najbardziej wiarygodnym sygnalizatorem zagrożenia ze strony Rosji. Mamy największą armię w UE i realne doświadczenie w budowaniu bezpieczeństwa regionalnego” – zaznacza.
Kowal podkreśla, że priorytetem na lata 2025–2030 jest utrzymanie obecności wojsk USA, rozwijanie przemysłu obronnego i przeciwdziałanie rosyjskiej wojnie informacyjnej. „Rosjanie będą próbować do skutku. Musimy być gotowi na długi marsz” – podsumowuje.
