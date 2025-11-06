Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„Patrzmy na czyny, a nie tylko na słowa”. Paweł Kowal o Trumpie, Polsce i ryzyku wojny kognitywnej

„Rosja będzie próbowała zmieniać rządy w Europie nie czołgami, lecz szantażem i informacyjną wojną” – ostrzega w rozmowie z Bogusławem Chrabotą Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Polityk analizuje konsekwencje wyborów w USA i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski.

Publikacja: 06.11.2025 17:00

Bogusław Chrabota

Zdaniem Pawła Kowala wyniki wyborów w USA – zwycięstwo demokratów w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku – świadczą o zmęczeniu wyborców stylem politycznym Donalda Trumpa. Jednak jak podkreśla, wahadło w amerykańskiej polityce zawsze wraca: „Nie budujmy opinii o całej Ameryce na podstawie Nowego Jorku. Ważne jest to, co dzieje się w stanie, gdzie ważą się decyzje wyborców”.

Reklama
Reklama

Kowal przyznaje, że Trump umiejętnie prowadzi część negocjacji międzynarodowych, jednak w polityce wewnętrznej „poszedł o krok za daleko” – szczególnie w kwestiach migracyjnych czy sporach z władzami miast. Mimo to przekonuje, że Polska musi utrzymywać relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. „Tak wygląda rozsądna polityka. Nasz bilans bezpieczeństwa ze Stanami jest bardzo dobry” – mówi.

Czytaj więcej

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polityka
Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem

Rosja testuje nowe metody wojny

Najmocniejszym akcentem rozmowy jest ostrzeżenie Kowala dotyczące charakteru zagrożenia ze strony Rosji. „To nie jest już wojna XIX-wieczna. Rosjanie będą próbować zmieniać rządy w Europie metodami informacyjnymi. Polska jest na muszce” – podkreśla.

Według posła Rosja rozwija zdolności do zmasowanych ataków dronowych oraz prowadzi szeroko zakrojone działania kognitywne. Kowal wskazuje, że jednym z celów Kremla jest „rozhuśtanie konfliktu polsko-ukraińskiego”, co ma prowadzić do destabilizacji regionu i podważenia jedności UE.

Reklama
Reklama

„To wojna o to, kto będzie podejmował decyzje w Warszawie. Musimy się przestawić na nową epokę zagrożeń” – dodaje.

Czytaj więcej

„Taka mieszanka może go zmieść z Kremla”. Gen. Polko o działaniach Putina
Konflikty zbrojne
„Taka mieszanka może go zmieść z Kremla”. Gen. Polko o działaniach Putina

Europa wciąż musi się zbroić

Kowal chwali wysiłki Unii Europejskiej związane ze wzmocnieniem przemysłu obronnego, zwłaszcza działania komisarza Audriusa Kubiliusa. Zwraca jednak uwagę, że „w Europie nie wystarczy zwiększyć wydatków – trzeba je dobrze wydać i dopilnować”.

W ocenie Kowala Polska jest dziś jednym z głównych motorów europejskiego zbrojenia. „Jesteśmy najbardziej wiarygodnym sygnalizatorem zagrożenia ze strony Rosji. Mamy największą armię w UE i realne doświadczenie w budowaniu bezpieczeństwa regionalnego” – zaznacza.

Czytaj więcej

Zohran Mamdani
Komentarze
Sposób na Donalda Trumpa. Lewicowa rewolucja w Nowym Jorku

Wnioski dla Polski

Kowal podkreśla, że priorytetem na lata 2025–2030 jest utrzymanie obecności wojsk USA, rozwijanie przemysłu obronnego i przeciwdziałanie rosyjskiej wojnie informacyjnej. „Rosjanie będą próbować do skutku. Musimy być gotowi na długi marsz” – podsumowuje.

Reklama
Reklama

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Zbigniew Ziobro Donald Trump Organizacje NATO USA

Zdaniem Pawła Kowala wyniki wyborów w USA – zwycięstwo demokratów w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku – świadczą o zmęczeniu wyborców stylem politycznym Donalda Trumpa. Jednak jak podkreśla, wahadło w amerykańskiej polityce zawsze wraca: „Nie budujmy opinii o całej Ameryce na podstawie Nowego Jorku. Ważne jest to, co dzieje się w stanie, gdzie ważą się decyzje wyborców”.

Kowal przyznaje, że Trump umiejętnie prowadzi część negocjacji międzynarodowych, jednak w polityce wewnętrznej „poszedł o krok za daleko” – szczególnie w kwestiach migracyjnych czy sporach z władzami miast. Mimo to przekonuje, że Polska musi utrzymywać relacje zarówno z demokratami, jak i republikanami. „Tak wygląda rozsądna polityka. Nasz bilans bezpieczeństwa ze Stanami jest bardzo dobry” – mówi.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraiński operator drona
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1352
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Ukraińscy żołnierze
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1351
Ukraińska haubica
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1350
Wojna Rosji z Ukrainą trwa od 1349 dni
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1349
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1347
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama