Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem

Ziobro z pełną odpowiedzialnością po uchyleniu immunitetu chciał się bronić i mierzyć z zarzutami, o czym mówił podczas czwartkowej konferencji z Budapesztu. Jest posłem i powinien brać udział w posiedzeniu Sejmu, które trwa, a jest na Węgrzech, mimo że nie ma przeciwwskazań, żeby uczestniczył w obradach. Podczas konferencji powiedział, że będzie uczestniczył w obradach komisji regulaminowej, która zajmie się wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt. Tylko jak Ziobro może uczestniczyć w pracach komisji, skoro jest na Węgrzech? Do słów wiceprezesa PiS nie należy się przywiązywać. Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat.

Ziobro zmienia zdanie we wszystkich niewygodnych dla siebie sprawach

– Uczciwi nie mają się czego bać – mówił w marcu 2016 r. Zbigniew Ziobro. Dzisiaj polityk nie chce wrócić do Polski i ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, unikając odpowiedzialności po tym, jak zostanie pozbawiony immunitetu. A przecież jeszcze jako lider partii Solidarna Polska chciał walczyć z „białymi kołnierzykami” i apelował do wszystkich formacji o zniesienie immunitetu parlamentarnego.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiedział, że sam nie zrzeknie się immunitetu. A przecież w 2012 r. proponował zmianę Konstytucji, która miała na celu zniesienie immunitetu dla „świętych krów” – posłów, prokuratorów i sędziów.

Jeszcze kilka lat temu Ziobro postulował: – Projekt zmiany konstytucji, który będzie likwidować immunitety, które czynią z ludzi, którzy mają służyć prawu, ludzi, którzy stoją ponad prawem, ponad państwem, ludzi, którzy są świętymi krowami – argumentował. – Wobec prawa wszyscy powinni być równi – mówił dzisiejszy wiceprezes partii Jarosława Kaczyńskiego. Czy Zbigniew Ziobro chce być ponad prawem?