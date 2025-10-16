Aktualizacja: 16.10.2025 12:06 Publikacja: 16.10.2025 10:37
Zbigniew Ziobro
Z żelazną konsekwencją wpisuję się w to, co zalecają lekarze, czyli dokładnie odwrotnie niż to, zanim nie rozchorowałem się na ten nowotwór złośliwy, który z całą pewnością nie tylko dał mi mocno w kość, ale zmienił mój „mental”, nastawienie do spraw zdrowia, przewartościował wiele rzeczy w moim myśleniu o tym ziemskim padole i tej krótkiej pielgrzymce, która jest nam dana – mówił Zbigniew Ziobro w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.
Ziobro, pytany o zagrożenie życia, odparł, że w listopadzie wybiera się na ważne badanie, pozytronową tomografię emisyjną. – Jest ono wskazane o tyle, że ten przypadek nowotworu, który u mnie stwierdzono, nie daje bardzo dobrych rokowań przeżycia. W ciągu pięciu lat umiera zdecydowana większość osób, u których zdiagnozowano tę konkretną chorobę nowotworową. To dość zjadliwy i wredny nowotwór – mówił były minister sprawiedliwości.
– Znakomita praca lekarzy i w Polsce, i za granicą sprawiła, że niemal stał się cud i jestem przy życiu – powiedział Zbigniew Ziobro. W odpowiedzi na pytanie o to, czemu Zbigniew Ziobro zdecydował się na leczenie za granicą i czy taka terapia nie jest dostępna w Polsce, polityk odpowiedział, że „są dwie przyczyny”, dla których zdecydował się na taki sposób leczenia. – Operacja w Polsce, która była dalszą fazą leczenia, jest związana z wyższym poziomem powikłań, w tym śmiertelnych, niż w najbardziej doświadczonych ośrodkach za granicą – wyjaśnił.
– Był jeszcze jeden czynnik: nieprawdopodobny hejt, skierowany wobec lekarzy, którzy leczyli mnie w ośrodku lubelskim. Pani profesor, która mnie leczyła, była tym przerażona – wyznał Ziobro. – Ona była wyzywana, przychodziły maile, wyzwiska od „uśmiechniętych” rodem z Platformy Obywatelskiej – opowiadał Zbigniew Ziobro, twierdząc, że lekarka „nie spotkała się z taką ilością hejtu, nienawiści, maili, telefonów”, które trafiały do szpitala „pod wpływem wypowiedzi (Donalda) Tuska i innych »zbawców narodu«, (...) którzy insynuowali, że wymyśliłem sobie chorobę i że się ukrywam”. – Gdyby to było skierowane tylko na mnie, ale ja widziałem przeżycia tych ludzi, którzy się bali – opowiadał.
Zbigniew Ziobro pytany o Komisję Śledczą ds. Pegasusa powtórzył argument, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, komisja ds. Pegasusa nie ma prawa żądać doprowadzenia świadka. W odpowiedzi na pytanie o to, czemu stawił się przed komisją, Ziobro odpowiedział, że „jeśli mamy do czynienia z siłą, to trzeba tej przemocy przeciwstawić się w sposób racjonalny”. - Gdybym milczał, to zrobiliby z tego hucpę polityczną i mówili, że mam coś do ukrycia. Wcześniej nie stawiałem się z racji choroby, o której rozmawialiśmy wcześniej – wyjaśniał.
Pytany o pozew wobec rzecznika rządu Adama Szłapki i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka Zbigniew Ziobro odpowiedział, ze choć jest prawnikiem, sięgnął po pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej. - Od kilkudziesięciu lat jestem czynnym politykiem, w związku z tym moje subiektywne wrażenie to jest jedno, a ocena profesjonalnych prawników to drugie. Chcę, żeby oni się wypowiedzieli, zwłaszcza że przez długi czas nikogo nie pozywałem. (...) Tym razem uznałem, że mamy do czynienia z tak daleko posuniętymi nadużyciami władzy, ze trzeba je pokazywać. (...) Trzeba je wykorzystywać do tego, by do ludzi trafiała świadomość, co ta władza wyrabia w zakresie łamania podstawowych standardów państwa prawa w Polsce – mówił. – Jak pozwę pana Żurka, będzie to okazja, by o tych nadużyciach władzy mówić - powiedział, dodając, że „jest duża szansa”, że pozwie obecnego ministra sprawiedliwości.
W odpowiedzi na pytania o zakup systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć pomocy pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałaniu przestępczości, udzielaniu pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, Ziobro odpowiedział, że Pegasus „nie został kupiony przez Fundusz Sprawiedliwości”, tylko przez jedną ze służb. – Wbrew insynuacjom członków komisji śledczej, którzy chcieli mi wmówić, że kupowałem system Pegasus, chciałem jeszcze raz powiedzieć: nie zakupiłem Pegasusa, bo nie miałem pojęcia, jak on się nazywa i jak on dokładnie działa. Jedynie zainicjowałem ten zakup. Jak Prokurator Generalny dostawałem informacje, że w bardzo ważnych sprawach w Polsce (...) sprawcy przerzucili się ze zwykłych telefonów na komunikatory i narzędzia, które były w rękach polskiego państwa nie działały. To był pewien przełom technologiczny – wyjaśniał Ziobro, wspominając, że z podobnym przełomem wymiar sprawiedliwości miał do czynienia w latach, gdy pojawiły się telefony komórkowe.
– Powstała identyczna sytuacja, komunikatory zrobiły kolejną rewolucję, kolejny przełom. Polska stała się bezradna. Skoro dowiedziałem się, że jest taki problem, to co miałem zrobić jako Prokurator Generalny? Przymknąć na to oko i powiedzieć, że „nie ma sprawy”? - pytał były minister sprawiedliwości. - Mając tego rodzaju informację, zwróciłem się do służb, że należy dokonać takiego zakupu. Minister (spraw wewnętrznych i administracji Mariusz) Kamiński (...) powiedział mi, że podzielają ten problem, widzą go, (...) ale nie dysponują odpowiednimi środkami. Przypominam sobie tę rozmowę i zachęcałem do rozmowy z premierem Morawieckim – powiedział Ziobro.
– Wróciła do mnie informacja, że niestety było to nieskuteczne. (...) Wtedy powiedziałem, że jest możliwość, by środki z Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuję, służyły dobrej sprawie, czyli walce z przestępczością i przeciwdziałaniu przestępczości, ponieważ Fundusz (...) nie jest wycelowany wyłącznie do niesienia pomocy ofiarom przestępstw czy wyłącznie do niesienia pomocy osobom, które wychodzą z zakładów karnych, ale jest jeszcze trzeci cel, równorzędny, tak samo ważny, czyli przeciwdziałanie przyczynom przestępczości i zapobieganie przestępstwom – mówił były minister, podając również przykład rosyjskiej dywersji. - Kiedy można skutecznie zapobiec popełnieniu przestępstwa, porwaniu dziecka? Wtedy, kiedy ma się z odpowiednim wyprzedzeniem informację, że (przestępcy) chcą to zrobić.
Pytany o sprawę podsłuchu wobec podsłuchiwanego za pomocą Pegasusa Krzysztofa Brejzy, Ziobro odpowiedział, że ustawy dotyczące działania służb specjalnych określają zakres stosowania podsłuchów. - Są przewidziane również dla przestępstwa korupcji. Korupcja, której dopuszczają się ludzie władzy, jest tak samo odrażającym przestępstwem, jak ciężkie przestępstwa grup zorganizowanych, ludzi, którzy nie są politykami, nie gwiazdorzą, nie mówią o standardach i nie pouczają innych. Jeżeli do CBA dotarła informacja (...), że dochodzi rzekomo do zachowań korupcyjnych i ta informacja została uznana za wiarygodna, to CBA uruchomiła kontrolę operacyjną, wskazującą, że dochodzi do działań o charakterze korupcji, wyprowadzania pieniędzy z urzędu dla celów prywatnych – przekonywał Ziobro.
Na uwagę, że ostatecznie nie udowodniono korupcji, Ziobro odparł, że „finał jest taki, że ta władza wszystko skręca i zamiata pod dywan”. Pytany, czy w jego ocenie z dzisiejszej perspektywy były podstawy do inwigilowania Krzysztofa Brejzy, Ziobro powiedział, że „ustawa o CBA mówi, że w każdym przypadku, kiedy istnieje podejrzenie korupcji, można stosować środki operacyjne, jeśli inne środki nie przynoszą efektów”.
