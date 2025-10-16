Przez lata kierował pan Izbą Cywilną Sądu Najwyższego. Jak pan patrzy na to, co się teraz dzieje w tej izbie i całym Sądzie Najwyższym, to co pan sobie myśli?

Sąd Najwyższy znalazł się w bardzo głębokim kryzysie. Po pierwsze – dramatycznie wzrosła zaległość spraw, które czekają na rozpoznanie, przede wszystkim skarg kasacyjnych. Po drugie – nie zostały wyjaśnione i rozwiązane kwestie ustrojowe związane z wadliwymi powołaniami sędziów do SN. A to z kolei powoduje, że w mojej ocenie SN nie może już efektywnie sprawować swojego podstawowego zadania, jakim jest dbanie o jednolitość orzecznictwa.

Skutki pisma prokuratora generalnego Waldemara Żurka mogą przyczynić się wręcz do paraliżu Izby Cywilnej. Wnioskuje on przecież o powstrzymanie się od wykonywania czynności przez 21 sędziów SN, wszystkich jest 31. Wspomina o tym w najnowszym oświadczeniu sędzia Joanna Misztal-Konecka, pełniąca dziś obowiązki prezesa Izby Cywilnej. Obawia się pan paraliżu?

Dla mnie to dziwny argument. Wywoływanie głębokiego kryzysu w funkcjonowaniu Izby Cywilnej, o którym mowa w tym oświadczeniu, nie może być argumentem za tym, żeby obecny stan miał być utrzymany. W oświadczeniu jest też przyznanie się do tego, że standard, który istniał przed tzw. reformą Sądu Najwyższego – kiedy to czas rozpoznania skargi kasacyjnej zamykał się mniej więcej w roku – powinien zostać przywrócony. To nic innego jak potwierdzenie, że obecna sytuacja ma właśnie charakter mocno kryzysowy. Po drugie, w oświadczeniu nie proponuje się de facto żadnego rozwiązania tej sytuacji, a jedynie przedstawia się czarny scenariusz na następny okres. Mowa jest o tym, że w przypadku, gdyby sędziowie wadliwie powołani mieli przestać orzekać, to czas rozpoznania skarg kasacyjnych wydłuży się do 9-12 lat. To założenie jest całkowicie błędne, bo zakłada, że w tym czasie nie da się prawidłowo powołać nowych sędziów do IC. Tymczasem można wdrożyć procedurę naprawczą, która da szansę prawidłowego powołania sędziów. Nie ma więc sensu twierdzenie, że w IC pozostanie do orzekania tylko dziesięciu prawidłowo powołanych sędziów.

Zgadza się pan z argumentami prokuratora generalnego co do wadliwego powołania sędziów Sądu Najwyższego?

Wadliwa procedura powoływania sędziów do SN jest obecnie powszechna. To, że ma ona charakter rażąco wadliwy, zostało już przesądzone wielokrotnie w różnych orzeczeniach sądów krajowych i trybunałów międzynarodowych. Po drugie, pojawia się bardzo istotny problem związany z koniecznością wykonywania tych orzeczeń. Jeżeli chodzi o stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to z tych orzeczeń ewidentnie wynika, że osoby wadliwie powołane do Sądu Najwyższego, z udziałem obecnej KRS, nie gwarantują stronom realizacji prawa do sądu. Zarówno w znaczeniu konwencyjnym jak i konstytucyjnym. W mojej ocenie wystąpienie prokuratora generalnego jest podyktowane dbałością zarówno o interes stron – bo chodzi o stabilność tych orzeczeń, które zapadają w SN – jak i perspektywą związaną z odpowiedzialnością państwa za wydawanie tych orzeczeń w kontekście zadośćuczynień, które są z tego powodu zasądzane. Więc jeśli pyta mnie pani o argumentację prokuratora generalnego, to uważam, że jest ona oparta na poważnych podstawach.