Przywrócenie praworządności było jednym z głównych haseł, z jakimi partie sprawujące dziś władzę szły do wyborów w 2023 r. Politycy i obywatele chyba jednak nieco inaczej dekodowali to pojęcie i innych spodziewali się efektów. Tym pierwszym chodziło przede wszystkim o usunięcie z sądów tzw. neosędziów, odbicie prokuratury z rąk ludzi Zbigniewa Ziobry, wyczyszczenie Trybunału Konstytucyjnego z dublerów, a Krajowej Rady Sądownictwa – z „liściarzy” (jak nazywa się sędziów, którzy onegdaj biegali po korytarzach gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, zbierając na listach podpisy poparcia pod swoimi kandydaturami do Rady).

Dla obywateli obietnica odblokowania środków z KPO, o której tak często słyszeli w kampanii, z pewnością brzmiała nieźle, ale idę o zakład, że głównie liczyli na przyspieszenie spraw w sądach, na to, że prokuratorzy przestaną giąć karki po telefonach „z góry”, a TK wreszcie zabierze się do pracy jak w czasach, gdy rozstrzygał o wielu ważnych dla zwykłych ludzi sprawach, rozpatrując ich skargi konstytucyjne.

Dwa lata przywracania praworządności. Czy koalicja rządząca zrealizowała swoje obietnice?

Wyszło sprawiedliwie, bo jakkolwiek rozumielibyśmy przywrócenie praworządności – nie udało się. Neosędziowie trzymają się mocno, TK przekracza kolejne granice autokompromitacji, KRS broni status quo, w prokuraturze mamy dwuwładzę i liniowi prokuratorzy stracili nadzieję na odpolitycznienie ich „firmy”, w Sądzie Najwyższym trwa wojna na całego, a do puli wewnętrznie skłóconych instytucji doszedł Trybunał Stanu, przez lata pozostający w cieniu i omijany przez polityczne burze.