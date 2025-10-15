11 min. 36 sek.
Aktualizacja: 15.10.2025 07:11 Publikacja: 15.10.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Dwa lata po zmianie władzy notowania państwowych firm wyraźnie wzrosły. Ich łączna kapitalizacja zwiększyła się o ponad 55 proc., co oznacza wynik lepszy niż średnia dla indeksu WIG20. Największe wzrosty zanotowały Tauron i Enea – ich kapitalizacja w tym czasie podwoiła się, a tylko nieco słabiej wypadła PGE. Jak wskazuje Piotr Skwirowski z „Rzeczpospolitej”, poprawie kondycji spółek sprzyja dobra koniunktura na rynkach światowych, ale także solidne fundamenty i większe zaufanie inwestorów po zmianach we władzach firm nadzorowanych przez państwo.
Z analizy Adecco wynika, że liczba ofert pracy we wrześniu wzrosła o 8 proc. m/m, jednak tegoroczne odbicie po wakacjach było słabsze niż rok wcześniej. Według Grant Thornton liczba ogłoszeń spadła o 7 proc. r/r. Jak komentuje Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, za osłabienie dynamiki odpowiadają wysokie koszty pracownicze, a także niesprzyjające otoczenie gospodarcze.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd „zrobi wszystko, by uratować Jastrzębską Spółkę Węglową”. W proces ratunkowy mogą zostać włączone Polska Grupa Zbrojeniowa oraz przemysł obronny. Szczegóły planu przedstawią ministrowie Wojciech Balczun i Miłosz Motyka. Pomoc PGZ miałaby zabezpieczyć miejsca pracy i kluczowe kompetencje sektora wydobywczego w regionie.
Czytaj więcej
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do procesu...
Po decyzji Pekinu o zablokowaniu eksportu chipów firmy Nexperia, należącej do chińskiego koncernu Wingtech, europejscy politycy mówią o potrzebie „twardej odpowiedzi”. Duński minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen wezwał do skoordynowanej reakcji na poziomie G7. Wsparcie dla jego stanowiska wyraził komisarz UE ds. handlu Maroš Šefčovič.
Czytaj więcej
Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło decyzję, która może zdefiniować nowy rozdział w globalnej r...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas