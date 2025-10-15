W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Silne wzrosty państwowych spółek na GPW

Dwa lata po zmianie władzy notowania państwowych firm wyraźnie wzrosły. Ich łączna kapitalizacja zwiększyła się o ponad 55 proc., co oznacza wynik lepszy niż średnia dla indeksu WIG20. Największe wzrosty zanotowały Tauron i Enea – ich kapitalizacja w tym czasie podwoiła się, a tylko nieco słabiej wypadła PGE. Jak wskazuje Piotr Skwirowski z „Rzeczpospolitej”, poprawie kondycji spółek sprzyja dobra koniunktura na rynkach światowych, ale także solidne fundamenty i większe zaufanie inwestorów po zmianach we władzach firm nadzorowanych przez państwo.

Słabsze odbicie na rynku pracy

Z analizy Adecco wynika, że liczba ofert pracy we wrześniu wzrosła o 8 proc. m/m, jednak tegoroczne odbicie po wakacjach było słabsze niż rok wcześniej. Według Grant Thornton liczba ogłoszeń spadła o 7 proc. r/r. Jak komentuje Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, za osłabienie dynamiki odpowiadają wysokie koszty pracownicze, a także niesprzyjające otoczenie gospodarcze.

PGZ może pomóc w ratowaniu JSW

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd „zrobi wszystko, by uratować Jastrzębską Spółkę Węglową”. W proces ratunkowy mogą zostać włączone Polska Grupa Zbrojeniowa oraz przemysł obronny. Szczegóły planu przedstawią ministrowie Wojciech Balczun i Miłosz Motyka. Pomoc PGZ miałaby zabezpieczyć miejsca pracy i kluczowe kompetencje sektora wydobywczego w regionie.

UE ostrzega Chiny – możliwy odwet handlowy

Po decyzji Pekinu o zablokowaniu eksportu chipów firmy Nexperia, należącej do chińskiego koncernu Wingtech, europejscy politycy mówią o potrzebie „twardej odpowiedzi”. Duński minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen wezwał do skoordynowanej reakcji na poziomie G7. Wsparcie dla jego stanowiska wyraził komisarz UE ds. handlu Maroš Šefčovič.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie