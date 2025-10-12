Konkurs e-Board of Directors (e-BOD) wyrósł z idei omnichannelowej społeczności skupiającej dyrektorów i menedżerów różnych obszarów biznesu. To platforma współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy, dzięki której liderzy mogą wspólnie rozwijać kompetencje, dzielić się inspiracjami i doskonalić efektywność organizacji, którymi kierują.

e-Board of Directors stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy zarządami i dyrektorami, umożliwiając liderom branży wspólny rozwój kompetencji, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie efektywności działań w organizacjach, którymi zarządzają.

W realiach szybkiego rozwoju technologii i nieustannie zmieniającego się otoczenia rynkowego kluczową przewagą staje się dziś umiejętność elastycznego dostosowania strategii biznesowych i sprzedażowych do nowych warunków. Konkurs e-Board of Directors ma na celu wyróżnienie osób, które nie tylko skutecznie reagują na zmiany, ale też aktywnie je współtworzą – budując kulturę innowacji i nowoczesnego przywództwa. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani tytułem i nagrodą Most Wanted, przyznawaną liderom, których działania w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju organizacji oraz wyznaczają kierunki dla całej branży.

Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i inspiracji dla liderów, którzy rozwijają omnichannel, wprowadzają innowacyjne modele działania i skutecznie budują przewagi rynkowe. Konkurs e-Board of Directors stanowi połączenie uznania dla najlepszych z realnymi możliwościami networkingu i współpracy – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Kategorie konkursowe

Każdy z bloków konkursowych reprezentuje inny aspekt zarządzania sprzedażą – od strategii po wdrożenia technologiczne. Statuetki zostaną przyznane w dziesięciu kategoriach:

Most Wanted in Omnichannel – za integrację kanałów sprzedaży i doświadczeń klienta,

Most Wanted in Retail – dla liderów handlu detalicznego,

Most Wanted in e-Commerce – dla liderów wyznaczających standardy w e-commerce,

Most Wanted Producer – dla producentów rozwijających własne kanały sprzedaży,

Most Wanted in B2B e-Commerce – dla liderów, którzy wyznaczają kierunki cyfrowej transformacji w sprzedaży biznesowej,

Most Wanted in Logistics – za innowacyjne podejście do procesów logistycznych,

Most Wanted in Sales – dla liderów skutecznych strategii sprzedaży,

Most Wanted in Cross-Border – za ekspansję zagraniczną i rozwój cross-border,

Most Wanted in Marketing – dla twórców najskuteczniejszych działań marketingowych,

Most Wanted in Technology – innowacje wspierające rozwój całej organizacji.

Etapy e-BOD 2025

Proces konkursowy został zaplanowany tak, aby zapewnić branży szerokie możliwości rekomendowania kandydatów, rzetelną selekcję zgłoszeń oraz finałową celebrację podczas uroczystej gali. Rekomendacje można przesyłać od 6 do 17 października, natomiast etap formalnych zgłoszeń potrwa od 20 do 31 października. Lista nominowanych zostanie ogłoszona 6 listopada, a 21 listopada w warszawskim Hotelu Bellotto odbędzie się uroczysta kolacja, podczas której poznamy laureatów konkursu e-Board of Directors 2025.

Dlaczego warto?

Konkurs e-Board of Directors to nie tylko prestiżowa nagroda, ale także platforma łącząca menedżerów najwyższych szczebli. Udział w konkursie to również dostęp do konkretnej przestrzeni networkingu – miejsca wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów. To wreszcie inspiracja i możliwość współtworzenia kierunków rozwoju organizacji w Polsce.

Partnerami głównymi konkursu są: Mastercard, mBank, Przelewy24

Szczegóły dostępne są na stronie: ebod.pl

Materiał partnera: IGE