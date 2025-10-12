Pożar w galerii handlowej w Poznaniu. Ogień objął znaczną część dachu

Aktualizacja: 12.10.2025 23:18 Publikacja: 12.10.2025 22:55
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu poinformowało o pożarze w mediach społecznościowych. Jak przekazano, ogień objął nie tylko samą galerię handlową, ale również przylegający do niej sklep „Chata Polska”. „Pożar Galerii Podolany oraz sklepu »Chata Polska«, ul. Strzeszyńska 65. Na miejscu z pożarem walczą liczne zastępy PSP oraz inne służby. Mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym” – poinformowano w komunikacie.
Z relacji świadków wynika, że nad budynkiem unosi się gęsty dym, widoczny z dużej odległości. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia.
Na miejscu pożaru pracuje obecnie 17 zastępów straży pożarnej, które prowadzą intensywną akcję gaśniczą. Jak relacjonowała w rozmowie z „Głosem Wielkopolskim” jedna z kobiet znajdujących się w pobliżu galerii, działania służb ratunkowych znacząco utrudniły ruch drogowy w tej części miasta. – Autobusy nie mogą przejechać, bo Strzeszyńska jest zablokowana przez straż na wysokości galerii – przekazała kobieta.
Obecny na miejscu fotoreporter „Głosu Wielkopolskiego” potwierdził, że ogień objął znaczną część dachu budynku. „Pali się spora część dachu, od czasu do czasu słychać wybuchy, a dym jest bardzo drażniący. Strażacy wybijają szyby, żeby opanować pożar wewnątrz galerii” – relacjonował dziennikarz.
W budynku Galerii Podolany mieści się m.in. popularna papugarnia, w której przebywały ptaki. Pracownicy obiektu, cytowani przez lokalne media, przekazali, że nie mieli możliwości wejścia do środka z powodu zagrożenia. – W środku niestety są papugi. Nie mamy informacji od strażaków, ale praktycznie cała hala zajęła się ogniem – mówili, wyrażając obawy o los zwierząt.
Strażacy koncentrują się obecnie na opanowaniu żywiołu i niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne części kompleksu. Działania prowadzone są zarówno z zewnątrz budynku, jak i wewnątrz, gdzie trwa dogaszanie poszczególnych sektorów galerii.
Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru. - Jak zawsze przy takich zdarzeniach po zakończeniu akcji gaśniczej zostaną przeprowadzone oględziny z biegłym z zakresu pożarnictwa, pod kątem ustalenia przyczyn pożaru. Oczywiście na miejscu są patrole z Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce – powiedziała w rozmowie z TVN24 podinspektor Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.
