Łapiński: Wybory do PE ważne dla PiS. Musi udowodnić, że może wrócić do władzy

PiS cały czas musi udowadniać, że jest partią, która osiąga wyniki, dające jej nadzieje na to, że kiedyś wróci do władzy - powiedział Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. - Wybory do PE może nie wzbudzają takich emocji w społeczeństwie, ale partie polityczne podeszły do nich bardzo na poważnie, o czym świadczą składy list - zaznaczył.