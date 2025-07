Paradygmat Karbali wiąże się z „szahadatem”, czyli męczeństwem. Łączy się z nim również słowo „szahid”, obecnie oznaczające muzułmańskiego terrorystę-samobójcę. Szahadat to świadectwo bezgranicznej wiary w Boga i oddania dżihadowi. Źródła tego zjawiska znajdują się jeszcze w Koranie. Dla szyitów szahadat ma specjalne znaczenie, gdyż wiąże się z początkami ich odrębnej tożsamości. Chodzi o bitwę pod Karbalą z 680 roku, kiedy to sunnici pod wodzą kalifa Jazyda zdradziecko wymordowali imama Hosejna, wnuka Mahometa, i jego rodzinę. Hosejn był młodszym synem Alego, najbliższego towarzysza Mahometa, uważanego przez szyitów za imama, czyli przywódcę wiernych. Żoną Alego była córka Mahometa Fatima i stąd jego potomków uważa się za ród Mahometa, Ahl al-Bajt. Już starszy brat Hosejna, Hasan, został zabity 10 lat wcześniej z polecenia sunnitów.

Bitwa pod Karbalą nie była zwykłą bitwą, gdzie starły się dwie strony i jedna przegrała. Była ludobójczą masakrą, w trakcie której zostały pogwałcone wszelkie zasady. 4–5 tys. sunnitów przeciwko ok. 100-osobowej karawanie Hosejna. Pogwałcono czas modlitw. Odmówiono wody wojownikom, kobietom i dzieciom oraz zabijano dzieci, w tym niemowlęta. Oni wszyscy byli archetypowymi szahidami. Z kolei kalif Jazyd do dziś służy za stereotyp tyrana.

Według naszego kalendarza Karbala wydarzyła się 10 października 680 roku. Dla szyitów to 10 moharrama 61 roku. Ten dzień upamiętnia się jako Aszurę. To wielkie święto ze spektakularnymi rytuałami pokutnymi. Opowieść o Karbali to dramat wiary dostarczający prostego podziału na katów i ofiary, który można adaptować stosownie do sytuacji.

Teoretyk rewolucji islamskiej Ali Szari’ati twierdził, że „szyicka wspólnota żyje w stanie nieustannego szahadatu; czcząc i pamiętając o szahidach, przygotowuje nowych szahidów, a tym samym przekazuje szahadat następnym pokoleniom”. Wypowiedź ta ukazuje „kosmiczny” charakter szahadatu, odbywającego się zawsze i wszędzie. Można to porównać do znaczenia liturgii mszalnej w katolicyzmie, gdzie ofiara Jezusa również jest nieustannie powtarzana, co służy m.in. uświęceniu ludzkiej historii.

Szyizm czerwony i czarny

Szari’atiemu warto poświęcić więcej uwagi. Ten wykształcony we Francji znawca literatury, filozofii, socjologii i teologii połączył treści islamu z nowoczesną myślą zachodnią. Jego pełne patosu pisma można określić jako islamską teorię krytyczną, teologię wyzwolenia oraz polityczny egzystencjalizm jednocześnie. Myśliciel ten propagował paradygmat Karbali i powtarzał słowa szóstego imama Dża’fara Sadeqa: „Każdy miesiąc to moharram, każdy dzień to Aszura, każde miejsce to Karbala”.

Co ciekawe, w pismach Szari’atiego można odnaleźć odniesienia do przedislamskiej mitologii irańskiej zarówno negatywne, jak i pozytywne. Przykładowo, opisując męczeństwo, stwierdza, że męczennik staje się bytem boskim, świetlistym i „ahurycznym”. To słowo odnosi się do zaratusztriańskiego boga Ahura Mazdy (Ormuzda), walczącego z bogiem ciemności Angra Mainju (Arymanem).