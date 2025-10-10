12 min. 4 sek.
Publikacja: 10.10.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W czwartek Pekin ogłosił zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Restrykcje obejmą firmy z sektora zbrojeniowego i półprzewodników. Jak wskazuje Jakub Jakóbowski z OSW, to element strategii mającej spowolnić produkcję zachodnich koncernów. Chiny chcą też kontrolować nie tylko odbiorców surowców, ale i produkty powstające z ich wykorzystaniem. Decyzja zaostrza napięcia przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem.
Po trzeciej obniżce stóp procentowych biura deweloperów znów pełne są klientów. Sprzedaż mieszkań osiągnęła najwyższy poziom od dwóch lat – pisze Aneta Gawrońska w „Rzeczpospolitej”. Pomogły też przepisy o jawności cen, które uporządkowały rynek. Eksperci prognozują stabilizację cen, choć deweloperzy ograniczają liczbę nowych inwestycji.
AI Chamber apeluje do rządów regionu o wspólny projekt – tzw. „Gigafabrykę AI”. Jak tłumaczy Tomasz Snażyk, wspólny wniosek o unijne finansowanie ma większe szanse powodzenia niż kilka rozproszonych inicjatyw. Pomysł poparły już organizacje i firmy z Polski, Czech i Węgier.
Kristalina Georgieva ostrzegła, że spadek zainteresowania AI może wywołać korektę na rynkach. „Niepewność staje się nową normą” – podkreśliła podczas wystąpienia w Waszyngtonie. Podobne obawy sygnalizują też przedstawiciele Banku Anglii. Czy AI stanie się nową dotcomową bańką XXI wieku?
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
