W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Chiny ograniczają eksport metali ziem rzadkich

W czwartek Pekin ogłosił zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich. Restrykcje obejmą firmy z sektora zbrojeniowego i półprzewodników. Jak wskazuje Jakub Jakóbowski z OSW, to element strategii mającej spowolnić produkcję zachodnich koncernów. Chiny chcą też kontrolować nie tylko odbiorców surowców, ale i produkty powstające z ich wykorzystaniem. Decyzja zaostrza napięcia przed spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem.

Rynek mieszkaniowy ożywia się po wakacjach

Po trzeciej obniżce stóp procentowych biura deweloperów znów pełne są klientów. Sprzedaż mieszkań osiągnęła najwyższy poziom od dwóch lat – pisze Aneta Gawrońska w „Rzeczpospolitej”. Pomogły też przepisy o jawności cen, które uporządkowały rynek. Eksperci prognozują stabilizację cen, choć deweloperzy ograniczają liczbę nowych inwestycji.

Europa Środkowa stworzy Regionalny Sojusz AI?

AI Chamber apeluje do rządów regionu o wspólny projekt – tzw. „Gigafabrykę AI”. Jak tłumaczy Tomasz Snażyk, wspólny wniosek o unijne finansowanie ma większe szanse powodzenia niż kilka rozproszonych inicjatyw. Pomysł poparły już organizacje i firmy z Polski, Czech i Węgier.

Reklama Reklama

Szefowa MFW ostrzega przed korektą

Kristalina Georgieva ostrzegła, że spadek zainteresowania AI może wywołać korektę na rynkach. „Niepewność staje się nową normą” – podkreśliła podczas wystąpienia w Waszyngtonie. Podobne obawy sygnalizują też przedstawiciele Banku Anglii. Czy AI stanie się nową dotcomową bańką XXI wieku?

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie