Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, we wrześniu oczy kupujących mieszkania były zwrócone głównie na rynek pierwotny, bo deweloperzy odkryli wtedy ceny wszystkich oferowanych nieruchomości.

– Ceny na rynku wtórnym nie budzą takich emocji, a wrzesień był kolejnym miesiącem stabilizacji średniej ceny metra kwadratowego w większości metropolii – zaznacza.

Obniżki cen mieszkań z drugiej ręki

Kupić mieszkanie nowe czy z drugiej ręki? – Niektórzy deweloperzy obniżają ceny albo dają spore rabaty. Ale to rynek wtórny wciąż wygrywa z pierwotnym pod względem dostępności mieszkań na przeciętną kieszeń – mówi Marek Wielgo.

I dodaje, że na rynku mieszkaniowym rozkręca się walka o klienta, bo sprzedający używane mieszkania również wykazują się elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami.