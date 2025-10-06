Aktualizacja: 06.10.2025 15:38 Publikacja: 06.10.2025 14:42
W przypadku tańszych mieszkań, które dziś łatwiej znaleźć na rynku warszawskim, krakowskim czy wrocławskim, niższe ceny całkowite mogą być pochodną zarówno ograniczenia oczekiwań cenowych właścicieli, jak też mniejszych metraży
Foto: Adobe Stock
Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, w ciągu niespełna półtora roku w największych polskich miastach średnie ceny dużych mieszkań oferowanych na rynku wtórnym wzrosły – w Gdańsku aż o 18 proc. W tym czasie w Warszawie i we Wrocławiu zauważalnie spadły średnie ceny kawalerek, odpowiednio o 6,6 proc. i 7,8 proc. – podaje analityk.
Grupa Morizon-Gratka porównała średnie ceny całkowite mieszkań oferowanych do sprzedaży we wrześniu tego roku z cenami z maja 2024 roku, czyli z końca cyklu wzrostów wywołanych programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”
– Przeciętna kawalerka w Warszawie wyceniana jest dziś na 565 tys. zł, to o ponad 6 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku. Wśród sześciu największych polskich miast większy spadek zanotował Wrocław, gdzie średnia cena kawalerki we wrześniu tego roku wyniosła 450 tys. zł. To niemal 8 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku – wskazuje Marcin Drogomirecki.
W tym samym czasie o 4 proc. – do 520 tys. zł – wzrosła średnia cena kawalerek oferowanych na rynku wtórnym w Gdańsku. - Niewielkie zmiany średnich cen ofertowych najmniejszych mieszkań, sięgające maksymalnie 1,5 proc., zaszły przez ten czas w Krakowie, Poznaniu i Łodzi – podaje ekspert Morizona.
Jak dodaje, w segmencie mieszkań dwupokojowych, których zakupem jest zainteresowane ok. 45 proc. klientów, zmiany średnich cen całkowitych także nie są znaczące i nie podążają w jednym kierunku. We wrześniu w Warszawie średnia cena takiego lokalu wynosiła 795 tys. zł i była o 3,3 proc. niższa niż w maju 2024 r. Spadki odnotowano też w Krakowie (-2,3 proc.), Poznaniu (-1,6 proc.) i we Wrocławiu (-0,6 proc.). W Gdańsku średnie ceny całkowite takich lokali wzrosły o 3,6 proc., a w Łodzi o 3,5 proc.
Średnia cena mieszkania z dwoma pokojami w stolicy Pomorza – 715 tys. zł – jest niemal dwa razy wyższa niż cena podobnego lokalu w Łodzi (382 tys. zł).
Foto: mat.prasowe
– Nasza analiza wskazuje, że to właśnie Gdańsk jest liderem wzrostów cen. W porównaniu z majem 2024 r. droższe są tam nie tylko kawalerki i mieszkania dwupokojowe, ale także większe lokale – trzypokojowe, których średnia cena wzrosła o 6,9 proc. oraz czteropokojowe, które zdrożały aż o 18 proc. – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki. – Tak duże odchylenie w porównaniu ze zmianami w innych dużych miastach może być efektem rosnącego udziału w podaży na rynku wtórnym mieszkań i apartamentów relatywnie nowych, wybudowanych w okresie boomu inwestycyjnego ostatnich lat i chętnie nabywanych w celach inwestycyjnych.
Średnia cena całkowita mieszkania trzypokojowego w porównaniu z majem 2024 nieznacznie spadła w Łodzi (o 0,6 proc.), w Warszawie (o 1 proc.) i nieco bardziej w Krakowie (o 2,7 proc.). Wzrosła – o 2,7 proc., do 695 tys. zł – w Poznaniu.
Foto: mat.prasowe
– Warto podkreślić, że ceny całkowite mieszkań są iloczynem ich powierzchni i ceny za metr. Dlatego spadków lub wzrostów średnich cen całkowitych w danej lokalizacji nie można odczytywać jako analogicznego spadku lub wzrostu średnich cen za metr – zaznacza Marcin Drogomirecki. – W przypadku tańszych mieszkań, które dziś zdecydowanie łatwiej znaleźć na rynku warszawskim, krakowskim czy wrocławskim, niższe ceny całkowite mogą być pochodną zarówno ograniczenia oczekiwań cenowych właścicieli, jak również mniejszych metraży – wyjaśnia.
