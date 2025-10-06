Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, w ciągu niespełna półtora roku w największych polskich miastach średnie ceny dużych mieszkań oferowanych na rynku wtórnym wzrosły – w Gdańsku aż o 18 proc. W tym czasie w Warszawie i we Wrocławiu zauważalnie spadły średnie ceny kawalerek, odpowiednio o 6,6 proc. i 7,8 proc. – podaje analityk.

Reklama Reklama

Ile na mieszkanie na rynku wtórnym

Grupa Morizon-Gratka porównała średnie ceny całkowite mieszkań oferowanych do sprzedaży we wrześniu tego roku z cenami z maja 2024 roku, czyli z końca cyklu wzrostów wywołanych programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

– Przeciętna kawalerka w Warszawie wyceniana jest dziś na 565 tys. zł, to o ponad 6 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku. Wśród sześciu największych polskich miast większy spadek zanotował Wrocław, gdzie średnia cena kawalerki we wrześniu tego roku wyniosła 450 tys. zł. To niemal 8 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku – wskazuje Marcin Drogomirecki.

W tym samym czasie o 4 proc. – do 520 tys. zł – wzrosła średnia cena kawalerek oferowanych na rynku wtórnym w Gdańsku. - Niewielkie zmiany średnich cen ofertowych najmniejszych mieszkań, sięgające maksymalnie 1,5 proc., zaszły przez ten czas w Krakowie, Poznaniu i Łodzi – podaje ekspert Morizona.