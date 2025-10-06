Rzeczpospolita

Nieruchomości
Więcej za większe mieszkanie z drugiej ręki

Z tonu zaczyna spuszczać część właścicieli kawalerek i mieszkań dwupokojowych, podczas gdy trend wzrostowy rysuje się na rynku lokali czteropokojowych – wynika z najnowszej analizy Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 06.10.2025 14:42

W przypadku tańszych mieszkań, które dziś łatwiej znaleźć na rynku warszawskim, krakowskim czy wrocławskim, niższe ceny całkowite mogą być pochodną zarówno ograniczenia oczekiwań cenowych właścicieli, jak też mniejszych metraży

Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, w ciągu niespełna półtora roku w największych polskich miastach średnie ceny dużych mieszkań oferowanych na rynku wtórnym wzrosły – w Gdańsku aż o 18 proc. W tym czasie w Warszawie i we Wrocławiu zauważalnie spadły średnie ceny kawalerek, odpowiednio o 6,6 proc. i 7,8 proc. – podaje analityk.

Ile na mieszkanie na rynku wtórnym

Grupa Morizon-Gratka porównała średnie ceny całkowite mieszkań oferowanych do sprzedaży we wrześniu tego roku z cenami z maja 2024 roku, czyli z końca cyklu wzrostów wywołanych programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

– Przeciętna kawalerka w Warszawie wyceniana jest dziś na 565 tys. zł, to o ponad 6 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku. Wśród sześciu największych polskich miast większy spadek zanotował Wrocław, gdzie średnia cena kawalerki we wrześniu tego roku wyniosła 450 tys. zł. To niemal 8 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku – wskazuje Marcin Drogomirecki.

W tym samym czasie o 4 proc. – do 520 tys. zł – wzrosła średnia cena kawalerek oferowanych na rynku wtórnym w Gdańsku. - Niewielkie zmiany średnich cen ofertowych najmniejszych mieszkań, sięgające maksymalnie 1,5 proc., zaszły przez ten czas w Krakowie, Poznaniu i Łodzi – podaje ekspert Morizona.

Jak dodaje, w segmencie mieszkań dwupokojowych, których zakupem jest zainteresowane ok. 45 proc. klientów, zmiany średnich cen całkowitych także nie są znaczące i nie podążają w jednym kierunku. We wrześniu w Warszawie średnia cena takiego lokalu wynosiła 795 tys. zł i była o 3,3 proc. niższa niż w maju 2024 r. Spadki odnotowano też w Krakowie (-2,3 proc.), Poznaniu (-1,6 proc.) i we Wrocławiu (-0,6 proc.). W Gdańsku średnie ceny całkowite takich lokali wzrosły o 3,6 proc., a w Łodzi o 3,5 proc.

Średnia cena mieszkania z dwoma pokojami w stolicy Pomorza – 715 tys. zł – jest niemal dwa razy wyższa niż cena podobnego lokalu w Łodzi (382 tys. zł).

Liderzy wzrostów cen

– Nasza analiza wskazuje, że to właśnie Gdańsk jest liderem wzrostów cen. W porównaniu z majem 2024 r. droższe są tam nie tylko kawalerki i mieszkania dwupokojowe, ale także większe lokale – trzypokojowe, których średnia cena wzrosła o 6,9 proc. oraz czteropokojowe, które zdrożały aż o 18 proc. – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki. – Tak duże odchylenie w porównaniu ze zmianami w innych dużych miastach może być efektem rosnącego udziału w podaży na rynku wtórnym mieszkań i apartamentów relatywnie nowych, wybudowanych w okresie boomu inwestycyjnego ostatnich lat i chętnie nabywanych w celach inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Nowe strategie deweloperów w nowej rzeczywistości
Nieruchomości
Nowe strategie deweloperów w nowej rzeczywistości

Średnia cena całkowita mieszkania trzypokojowego w porównaniu z majem 2024 nieznacznie spadła w Łodzi (o 0,6 proc.), w Warszawie (o 1 proc.) i nieco bardziej w Krakowie (o 2,7 proc.). Wzrosła – o 2,7 proc., do 695 tys. zł – w Poznaniu.

– Warto podkreślić, że ceny całkowite mieszkań są iloczynem ich powierzchni i ceny za metr. Dlatego spadków lub wzrostów średnich cen całkowitych w danej lokalizacji nie można odczytywać jako analogicznego spadku lub wzrostu średnich cen za metr – zaznacza Marcin Drogomirecki. – W przypadku tańszych mieszkań, które dziś zdecydowanie łatwiej znaleźć na rynku warszawskim, krakowskim czy wrocławskim, niższe ceny całkowite mogą być pochodną zarówno ograniczenia oczekiwań cenowych właścicieli, jak również mniejszych metraży – wyjaśnia.

Nieruchomości Mieszkania

