Nieruchomości
Pośrednicy przewidują wzrost popytu na mieszkania. Wzrosną też ceny?

Sprzedający mieszkania na rynku wtórnym mogą liczyć na wzrost zainteresowania ofertami. Kupujący – na stabilne ceny. Rynek dąży do równowagi – wynika z badania portalu Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 07.10.2025 15:11

Przed wakacjami rząd definitywnie porzucił pomysł wprowadzenia programu „Kredyt na start”. Część osó

Przed wakacjami rząd definitywnie porzucił pomysł wprowadzenia programu „Kredyt na start”. Część osób, nie licząc już na dopłaty, podjęła wtedy decyzję o zakupie mieszkania

Jak mówi Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu Nieruchomosci-online.pl, na rynku wtórnym wciąż panują „warunki trudnych wyborów”. Rynek zmierza jednak w kierunku równowagi.

W przypadku tańszych mieszkań, które dziś łatwiej znaleźć na rynku warszawskim, krakowskim czy wrocł
Nieruchomości
Więcej za większe mieszkanie z drugiej ręki

Kompromis między sprzedającymi a kupującymi

– W czwartym kwartale będzie nieco bliżej do osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ci pierwsi mogą liczyć na stabilne ceny mieszkań z możliwymi lokalnymi, umiarkowanymi obniżkami – mówi Rafał Bieńkowski. – Ci drudzy – na większe zainteresowanie ogłoszeniami, m.in. na skutek cięć stóp procentowych.

Takie prognozy na końcówkę roku wyłaniają się z badania nastrojów, które w połowie września przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniu wzięło udział 1543 przedstawicieli biur nieruchomości z całej Polski.

Większego popytu na kawalerki w ostatnich miesiącach roku spodziewa się 55 proc. pośredników nieruchomości, którzy wzięli udział w badaniu. Utrzymania zainteresowania na poziomie z ostatnich miesięcy spodziewa się 34 proc. pośredników, a spadku popytu na takie lokale – 11 proc.

W segmencie większych mieszkań wzrost popytu prognozuje 58 proc. pośredników, stabilizację – 30 proc. Mniejszego ruchu na tym rynku spodziewa się 12 proc. badanych.

– Pośrednicy nie mówią wprawdzie jednomyślnie, że popyt na mieszkania wzrośnie, ale głosy o spodziewanej większej aktywności kupujących przeważają – zauważa Rafał Bieńkowski. – Część osób będzie zachęcona trzema obniżkami stóp procentowych i realnymi widokami na kolejne cięcia. Zdolność kredytowa poprawia się, wynagrodzenia także rosną, chociaż wolniej niż w ubiegłym roku. Pamiętajmy też, że przed wakacjami rząd definitywnie porzucił pomysł wprowadzenia programu „Kredyt na start”. Część osób, nie licząc już na dopłaty, podjęła wtedy decyzję o zakupie mieszkania, ale odłożyła zakup na okres po wakacjach – dodaje.

I ci właśnie klienci, jak mówi Bieńkowski, jesienią będą „już na poważnie” rozglądać się za mieszkaniem.

Czy mieszkania z drugiej ręki zdrożeją?

Stabilizacji cen kawalerek w czwartym kwartale spodziewa się 47 proc. badanych pośredników. 29 proc. liczy się ze wzrostami cen, a 24 proc. – z lekkimi obniżkami.

Na większą elastyczność mogą liczyć kupujący mieszkania większe niż kawalerki. – Największy odsetek ankietowanych – 39 proc. – spodziewa się lokalnych, umiarkowanych obniżek cen ofertowych. Niewiele mniej, bo 38 proc. agentów uważa, że ceny takich lokali będą stabilne, a 23 proc. – że mogą nieco wzrosnąć.

Ostatni kwartał roku powinien też przynieść nieco większą liczbę ogłoszeń na rynku wtórnym – szczególnie większych lokali.

Takiego scenariusza spodziewa się 53 proc. pośredników nieruchomości. Jeśli chodzi o ofertę kawalerek, głosy są bardziej podzielone: 45 proc. prognozuje wzrost podaży, a 44 proc. utrzymanie obecnej wielkości oferty. Poszukujący wciąż będą mieli stosunkowo szeroki wybór – choć wiele zależy od miasta.

Nowe strategie deweloperów w nowej rzeczywistości
Nieruchomości
Nowe strategie deweloperów w nowej rzeczywistości

– W mieszkaniówce cały czas panują warunki trudnych wyborów, ale rynek kroczy w kierunku równowagi, przez co może być nieco bliżej osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Spadek stóp procentowych, większa przewidywalność cen i brak gwałtownych wahań gospodarczych uspokoiły nieco nastroje kupujących, którzy mogą teraz podejmować decyzje spokojniej. Tę równowagę wciąż zakłócają jednak wysokie ceny, nadal ograniczona zdolność kredytowa oraz występująca na niektórych rynkach niska dostępność atrakcyjnych ofert – komentuje Rafał Bieńkowski. – Aktualną sytuację na rynku wtórnym można zobrazować więc tak: osoby kupujące złapały nieco wiatru w żagle, ale woda cały czas jest wzburzona.

A może dom lub działka? Ile za taką nieruchomość?

– O ile rynek mieszkaniowy może się lekko pobudzić w końcówce roku, o tyle segment domów jednorodzinnych i działek budowlanych czeka w IV kwartale raczej typowy scenariusz. Jeszcze w październiku popyt w tych segmentach będzie stabilny, ale im bliżej końca roku, tym zainteresowanie kupujących będzie mniejsze – oceniają autorzy badania. W konsekwencji ceny takich nieruchomości nie powinny się zmienić.

Funkcjonalny mały dom może być całkiem dobrą inwestycją
Nieruchomości
Funkcjonalny mały dom może być całkiem dobrą inwestycją
Jak wynika z badania Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zarówno w przypadku domów, jak i działek, stabilizację cen prognozuje ok. 50 proc. pośredników.

– Warto jednak zauważyć, że większy margines do obniżek w końcówce roku widać w kategorii domów – tam lokalne spadki prognozuje wcale niemała grupa 37 proc. pośredników. W przypadku gruntów pod budowę takiego zdania jest tylko 27 proc. badanych – podaje Rafał Bieńkowski.

