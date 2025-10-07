Jak mówi Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu Nieruchomosci-online.pl, na rynku wtórnym wciąż panują „warunki trudnych wyborów”. Rynek zmierza jednak w kierunku równowagi.

Kompromis między sprzedającymi a kupującymi

– W czwartym kwartale będzie nieco bliżej do osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Ci pierwsi mogą liczyć na stabilne ceny mieszkań z możliwymi lokalnymi, umiarkowanymi obniżkami – mówi Rafał Bieńkowski. – Ci drudzy – na większe zainteresowanie ogłoszeniami, m.in. na skutek cięć stóp procentowych.

Takie prognozy na końcówkę roku wyłaniają się z badania nastrojów, które w połowie września przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniu wzięło udział 1543 przedstawicieli biur nieruchomości z całej Polski.

Większego popytu na kawalerki w ostatnich miesiącach roku spodziewa się 55 proc. pośredników nieruchomości, którzy wzięli udział w badaniu. Utrzymania zainteresowania na poziomie z ostatnich miesięcy spodziewa się 34 proc. pośredników, a spadku popytu na takie lokale – 11 proc.