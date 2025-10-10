Rzeczpospolita

Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich: Potrzebujemy silniejszych Niemiec

Czy Niemcy zastąpią Amerykanów jako najważniejszy członek NATO w Europie? Oni za kilka lat mają mieć cztery dywizje wojsk lądowych. My – sześć. I to jest pewna odpowiedź na pytanie o przyszłą równowagę sił - mówi Justyna Gotkowska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Publikacja: 10.10.2025 14:00

– Niemcy mają problemy z naborem i braki, jeżeli chodzi o wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną czy logistykę – mówi Justyna Gotkowska. Na zdjęciu żołnierze Bundeswehry podczas ćwiczeń „Red Storm Bravo” w Hamburgu, 25 września 2025 r.

Foto: Tobias SCHWARZ/AFP

Maciej Miłosz

Niemcy się zbroją. Przynajmniej zaczynają się zbroić. W 2026 r. ich budżet na obronność wyniesie ok. 90 mld euro. W Polsce planowo będzie to ok. 50 mld euro. Fakt, że oni się zbroją, to jest dla nas dobra czy zła wiadomość?

Generalnie jest to dobra wiadomość. Od dłuższego czasu namawialiśmy Niemców do tego, żeby wydawali 2 proc. PKB na obronność. No więc zaczęli.

