Jest chętny na przejęcie InPostu. Kurs firmy kurierskiej poszybował w Amsterdamie

Akcje właściciela sieci paczkomatów podrożały we wtorek rano na giełdzie w Amsterdamie o ponad 18 proc. po poinformowaniu przez spółkę o otrzymaniu propozycji zakupu wszystkich jej akcji.

Publikacja: 06.01.2026 11:54

Dysponująca jedną z największych w Europie sieci automatów pocztowych firma kurierska działa, poza rodzinnym polskim rynkiem, w ośmiu krajach

Foto: Adobestock

wmaj, Robert Przybylski

InPost nie ujawnił, kto złożył ofertę, ani jaką cenę zaoferował. Zastrzegł przy tym, że nie ma pewności, iż dojdzie do transakcji. Podał, że utworzył specjalny zespół złożony z członków zarządu i rady nadzorczej, który ma dokładnie przeanalizować wszelkie aspekty ewentualnej transakcji.

Wcześniej spółka nigdy nie sugerowała, że rozważa poszukiwanie nowego właściciela. Po porannym skoku kursu do 13,70 euro jej kapitalizacja wzrosła do blisko 6,8 mld euro. Akcje podrożały także dzień wcześniej, w poniedziałek, o 11 proc.

W całym 2025 r. akcje InPostu straciły na wartości 37 proc., osiągając w listopadzie dwuletnie minimum, w znacznej mierze z powodu ciężkiej walki z kluczowym klientem na polskim rynku, Allegro.

Tajemniczy inwestor. Czy to firma z Chin?

Nie jest jasne, kim jest podmiot zainteresowany przejęciem InPostu. – Jest mało prawdopodobne, aby zakupem całości akcji był zainteresowany europejski gracz rynku kurierskiego. Ograniczenia antymonopolowe wymusiłyby jednoczesną sprzedaż części aktywów, co radykalnie zmniejsza atrakcyjność przejęcia InPost – uważa prezes firmy doradczej Last Mile Experts Marek Różycki. 

Wskazuje, że może to być duży fundusz inwestycyjny albo chiński gracz. – Nie tak dawno JD.Com kupił Media Markt, który od lat był niedochodowy. InPost ma zyski, a na rynku od dłuższego czasu mowa o zainteresowaniu polską spółką przez SF Express – zauważa Różycki.

Przypomina, że chiński inwestor może co do zasady kupić w Europie 100 proc. udziałów/akcji spółki giełdowej, choć w wielu państwach UE transakcja będzie podlegała obowiązkowemu screeningowi inwestycji zagranicznych i może zostać zablokowana z powodów bezpieczeństwa lub ochrony porządku publicznego.

Główny udziałowiec nie chciał zwiększać zaangażowania

Największym akcjonariuszem InPostu jest czeski fundusz inwestycyjny PPF Group, posiadający 28,75 proc. akcji. PPF wszedł do spółki w 2023 r., a jego prezes Jiří Šmejc w maju następnego roku deklarował, że jest zadowolony z posiadanego udziału w spółce i nie myśli o jego zwiększaniu przez wezwanie. 

Drugi pod względem wielkości udział, wynoszący 12,49 proc. kapitału zakładowego, ma założyciel i prezes InPostu Rafał Brzoska poprzez swoją firmę A&R Investments. Poza tym znacznymi pakietami dysponują Advent International Corporation (6,50 proc.) i Norges Bank (5,01 proc.). Mniejsze udziały posiada także szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

Przyspieszyła zagraniczna ekspansja

Dysponująca jedną z największych w Europie sieci automatów pocztowych firma kurierska działa, poza rodzinnym polskim rynkiem, w ośmiu krajach. W ostatnim czasie przyspieszyła zagraniczną ekspansję, dokonując szeregu przejęć. W jej ręce trafiły Yodel, jeden z największych dostawców przesyłek w Wielkiej Brytanii  oraz hiszpański Sending.

Źródło: parkiet.com

