W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

InPost szykuje rewolucję w handlu online

InPost, znany z rozbudowanej sieci paczkomatów, planuje wejść na rynek e-commerce i konkurować z Allegro. Jak piszą Michał Duszczyk i Piotr Mazurkiewicz w Rzeczpospolitej, prezes Rafał Brzoska uważa, że przyszłość handlu to sztuczna inteligencja. Eksperci wskazują, że AI i uczenie maszynowe zmienią sposób, w jaki klienci robią zakupy. Według Sebastiana Błaszkiewicza z Univio, InPost może niskim kosztem uruchomić własny model sprzedaży oparty na agentach AI – coś na kształt marketplace 2.0.

Tymczasem tradycyjne platformy, takie jak Allegro, również inwestują w rozwiązania oparte na generatywnej AI. Własny sklep w Polsce szykuje też TikTok. Marcin Sulikowski z ITCorner zauważa, że ewolucja e-commerce wymusi obecność sklepów nie tylko na platformach marketplace, ale również w chatbotach AI i mediach społecznościowych.

Czytaj więcej

InPost wchodzi do e-handlu? AI ma dokonać rewolucji w zakupach
Handel
InPost wchodzi do e-handlu? AI ma dokonać rewolucji w zakupach

Chiny kuszą USA inwestycjami wartymi bilion dolarów

Według Bloomberga, Pekin zaproponował administracji Donalda Trumpa gigantyczny pakiet inwestycyjny – 1 bilion dolarów, który chińskie firmy miałyby ulokować w Stanach Zjednoczonych. W zamian Chiny oczekują zniesienia ceł oraz ograniczeń dla swoich firm. Plan ma wpisywać się w strategię reindustrializacji USA, jednak budzi kontrowersje wśród amerykańskich polityków. Republikanie obawiają się, że napływ chińskiego kapitału może służyć jako narzędzie wpływu. Obawy te mają podstawy – w przeszłości Chiny wielokrotnie lekceważyły zasady międzynarodowej współpracy i prawo własności intelektualnej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W 2024 roku w USA w każdej minucie przybywało średnio tysiąc milionerów.
Społeczeństwo
Ameryka przyciąga bogactwo jak magnes. Nowy raport o zamożności na świecie

Europejska sieć kolei dużych prędkości coraz bliżej

Euronews informuje, że Komisja Europejska ma w październiku przyjąć projekt budowy Europejskiej Sieci Kolei Dużych Prędkości. Plan zakłada powstanie 50 tys. km torów łączących stolice i duże aglomeracje. Koszt inwestycji szacowany jest na 540 mld euro, a realizacja potrwa około 20 lat. Alberto Mazzola, prezes wspólnoty europejskich kolei, podkreśla, że projekt to przełomowy krok w kierunku zrównoważonego transportu w Europie, który może znacząco ograniczyć emisje CO₂ i skrócić czas podróży między największymi miastami.

Czytaj więcej

Koleje dużych prędkości połączą Europę? „Powinny wyprzeć samoloty na krótkich trasach”
Kolej
Koleje dużych prędkości połączą Europę? „Powinny wyprzeć samoloty na krótkich trasach”

Francja planuje podwyżki podatków dla najbogatszych

Premier Francji Sébastien Lecornu planuje zwiększenie podatków dla najzamożniejszych obywateli – informuje Les Echos. Rząd rozważa powrót do jednorazowego podatku dochodowego w wysokości 20 proc. oraz ograniczenie optymalizacji podatkowej poprzez spółki holdingowe. Zmiany miałyby przynieść budżetowi około 4,5 mld euro rocznie i stać się elementem negocjacji z lewicą przy tworzeniu budżetu na 2026 r..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie