InPost szykuje rewolucję w handlu online

InPost, znany z rozbudowanej sieci paczkomatów, planuje wejść na rynek e-commerce i konkurować z Allegro. Jak piszą Michał Duszczyk i Piotr Mazurkiewicz w Rzeczpospolitej, prezes Rafał Brzoska uważa, że przyszłość handlu to sztuczna inteligencja. Eksperci wskazują, że AI i uczenie maszynowe zmienią sposób, w jaki klienci robią zakupy. Według Sebastiana Błaszkiewicza z Univio, InPost może niskim kosztem uruchomić własny model sprzedaży oparty na agentach AI – coś na kształt marketplace 2.0.

Tymczasem tradycyjne platformy, takie jak Allegro, również inwestują w rozwiązania oparte na generatywnej AI. Własny sklep w Polsce szykuje też TikTok. Marcin Sulikowski z ITCorner zauważa, że ewolucja e-commerce wymusi obecność sklepów nie tylko na platformach marketplace, ale również w chatbotach AI i mediach społecznościowych.

Chiny kuszą USA inwestycjami wartymi bilion dolarów

Według Bloomberga, Pekin zaproponował administracji Donalda Trumpa gigantyczny pakiet inwestycyjny – 1 bilion dolarów, który chińskie firmy miałyby ulokować w Stanach Zjednoczonych. W zamian Chiny oczekują zniesienia ceł oraz ograniczeń dla swoich firm. Plan ma wpisywać się w strategię reindustrializacji USA, jednak budzi kontrowersje wśród amerykańskich polityków. Republikanie obawiają się, że napływ chińskiego kapitału może służyć jako narzędzie wpływu. Obawy te mają podstawy – w przeszłości Chiny wielokrotnie lekceważyły zasady międzynarodowej współpracy i prawo własności intelektualnej.

Europejska sieć kolei dużych prędkości coraz bliżej

Euronews informuje, że Komisja Europejska ma w październiku przyjąć projekt budowy Europejskiej Sieci Kolei Dużych Prędkości. Plan zakłada powstanie 50 tys. km torów łączących stolice i duże aglomeracje. Koszt inwestycji szacowany jest na 540 mld euro, a realizacja potrwa około 20 lat. Alberto Mazzola, prezes wspólnoty europejskich kolei, podkreśla, że projekt to przełomowy krok w kierunku zrównoważonego transportu w Europie, który może znacząco ograniczyć emisje CO₂ i skrócić czas podróży między największymi miastami.

Francja planuje podwyżki podatków dla najbogatszych

Premier Francji Sébastien Lecornu planuje zwiększenie podatków dla najzamożniejszych obywateli – informuje Les Echos. Rząd rozważa powrót do jednorazowego podatku dochodowego w wysokości 20 proc. oraz ograniczenie optymalizacji podatkowej poprzez spółki holdingowe. Zmiany miałyby przynieść budżetowi około 4,5 mld euro rocznie i stać się elementem negocjacji z lewicą przy tworzeniu budżetu na 2026 r..

