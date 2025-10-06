12 min. 36 sek.
Publikacja: 06.10.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
InPost, znany z rozbudowanej sieci paczkomatów, planuje wejść na rynek e-commerce i konkurować z Allegro. Jak piszą Michał Duszczyk i Piotr Mazurkiewicz w Rzeczpospolitej, prezes Rafał Brzoska uważa, że przyszłość handlu to sztuczna inteligencja. Eksperci wskazują, że AI i uczenie maszynowe zmienią sposób, w jaki klienci robią zakupy. Według Sebastiana Błaszkiewicza z Univio, InPost może niskim kosztem uruchomić własny model sprzedaży oparty na agentach AI – coś na kształt marketplace 2.0.
Tymczasem tradycyjne platformy, takie jak Allegro, również inwestują w rozwiązania oparte na generatywnej AI. Własny sklep w Polsce szykuje też TikTok. Marcin Sulikowski z ITCorner zauważa, że ewolucja e-commerce wymusi obecność sklepów nie tylko na platformach marketplace, ale również w chatbotach AI i mediach społecznościowych.
Według Bloomberga, Pekin zaproponował administracji Donalda Trumpa gigantyczny pakiet inwestycyjny – 1 bilion dolarów, który chińskie firmy miałyby ulokować w Stanach Zjednoczonych. W zamian Chiny oczekują zniesienia ceł oraz ograniczeń dla swoich firm. Plan ma wpisywać się w strategię reindustrializacji USA, jednak budzi kontrowersje wśród amerykańskich polityków. Republikanie obawiają się, że napływ chińskiego kapitału może służyć jako narzędzie wpływu. Obawy te mają podstawy – w przeszłości Chiny wielokrotnie lekceważyły zasady międzynarodowej współpracy i prawo własności intelektualnej.
Euronews informuje, że Komisja Europejska ma w październiku przyjąć projekt budowy Europejskiej Sieci Kolei Dużych Prędkości. Plan zakłada powstanie 50 tys. km torów łączących stolice i duże aglomeracje. Koszt inwestycji szacowany jest na 540 mld euro, a realizacja potrwa około 20 lat. Alberto Mazzola, prezes wspólnoty europejskich kolei, podkreśla, że projekt to przełomowy krok w kierunku zrównoważonego transportu w Europie, który może znacząco ograniczyć emisje CO₂ i skrócić czas podróży między największymi miastami.
Premier Francji Sébastien Lecornu planuje zwiększenie podatków dla najzamożniejszych obywateli – informuje Les Echos. Rząd rozważa powrót do jednorazowego podatku dochodowego w wysokości 20 proc. oraz ograniczenie optymalizacji podatkowej poprzez spółki holdingowe. Zmiany miałyby przynieść budżetowi około 4,5 mld euro rocznie i stać się elementem negocjacji z lewicą przy tworzeniu budżetu na 2026 r..
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
