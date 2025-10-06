Wyższe normy etyczne firm nie zawsze chronią pracowników

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne standardy etyczne w polskich przedsiębiorstwach?

Jakie nowe wyzwania etyczne pojawiają się w związku z rozwojem technologii i sztucznej inteligencji?

Jakie różnice w standardach etycznych istnieją pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników?

Jakie są najczęstsze nieetyczne zachowania, na które skarżą się pracownicy?

Już ponad połowa badanych pracowników w Polsce twierdzi, że w ich firmie funkcjonuje kodeks etyki zawodowej (niekiedy branżowy), a prawie co trzecia z badanych osób uczestniczyła w organizowanych przez pracodawcę obowiązkowych lub dobrowolnych szkoleniach z zakresu etyki. To czterokrotnie więcej niż w pierwszej dekadzie transformacji rynkowej, gdy mówiło o tym tylko 7 proc. ankietowanych – wynika z badania „Etyczne standardy firm i pracowników 1999-2025” przeprowadzonego na Uniwersytecie SWPS.

Reklama Reklama

Badanie, w którym porównano opinie pracowników zebrane w 1999 i 2025 r. dowodzi, że pracownicy są teraz dużo rzadziej niż wówczas narażeni na molestowanie w pracy, rzadziej zauważają przypadki wręczania łapówek (tylko 4 proc.) czy łamania norm prawnych (6 proc.).

Foto: Rzeczpospolita

Pracownicy podwyższają etyczną poprzeczkę

– Jest wprawdzie lepiej niż przed trzema dekadami, ale nadal pracodawcy i menedżerowie mają przed sobą dużo pracy, by podwyższyć poziom standardów etycznych – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Alicja Kotłowska, ekspertka zarządzania z Uniwersytetu SWPS i autorka badania. Według niej, chociaż firmy częściej niż przed laty zwracają uwagę na zapewnienie etycznych standardów (co widać także w jej badaniu), to nadal etyka zbyt rzadko jest integralną częścią ich codziennego funkcjonowania. Alicja Kotłowska obserwuje to także podczas prowadzonych przez nią zajęć z etyki w biznesie na studiach menedżerskich; część słuchaczy dopiero z czasem przekonuje się, że są to praktyczne kwestie mające duży wpływ na działalność ich firm.