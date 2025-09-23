Mobbing w polskich firmach- menedżerowie bardziej świadomi, pracownicy mniej

– Taki wynik może wskazywać na proces zmiany wartości po stronie pracodawców i zwróceniu większej uwagi na relacje i potrzeby pracownika – ocenia Elżbieta Rogowska, członkini zarządu Koalicji Bezpieczni w Pracy i wiceprezes PW Krystian. Ma to też związek ze szkoleniami, które firmy organizują głównie dla menedżerów. Robią to nie bez powodu, gdyż wszystkim uczestnikom badania, w tym także menedżerom, mobber kojarzy się najczęściej z osobą na wyższym stanowisku – z przełożonym lub z pracodawcą, który ma władzę, a więc i większe możliwości nękania.

– Wynika to prawdopodobnie ze stereotypów, tradycyjnego rozumienia hierarchii w pracy i dopuszczenia możliwości nadużywania pozycji przez przełożonych, a także asymetrii sił – ocenia Katarzyna Petrusiewicz. Nic więc dziwnego, że co dziesiąty z uczestników badania wolałby zmienić pracę niż walczyć z mobberem.

Nieopłacalna walka w sądzie

Z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy wynika, że rosnąca część firm stara się przeciwdziałać mobbingowi, którego skutkiem może być wzrost absencji chorobowej, a także rotacji w firmie. Ponad połowa badanych menedżerów wie, że w ich miejscu pracy funkcjonuje procedura antymobbingowa, a prawie taka sama grupa dostała instrukcje, jak postępować w sytuacji, gdy wpłynie zgłoszenie o stosowaniu mobbingu.

Na procedury i działania zapobiegające mobbingowi wpływ mają także względy wizerunkowe – istotne zwłaszcza dla dużych, znanych firm. Im oskarżenie o mobbing może zaszkodzić nie tylko na rynku pracy, ale nawet w relacjach biznesowych, bo dbałość o dobrostan pracowników jest ważnym elementem strategii ESG.

Dlatego też – jak zwracał uwagę Marcin Stanecki, główny inspektor pracy – w dużych firmach raczej nie ma spraw sądowych dotyczących oskarżeń o mobbing, bo w trosce o swój dobry wizerunek starają się doprowadzić do ugody. Ugoda to także dobre rozwiązanie dla ofiar mobbingu, którym psycholodzy często odradzają sądowe dochodzenie sprawiedliwości. Procesy o mobbing są długie, mogą nasilić pourazowy stres ofiary, a zasądzane w Polsce odszkodowania nie są wysokie. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w zeszłym roku wpłynęło 625 spraw sądowych dotyczących mobbingu, 255 takich spraw zakończono, przy czym tylko 29 z nich na korzyść pracownika.

Zdaniem szefa Państwowej Inspekcji Pracy, problemem jest obecna definicja mobbingu, według której jest to długotrwałe nękanie, bez doprecyzowania, jak długie. Powinna tu pomóc zmiana regulacji; zgodnie z zapowiedziami ministerstwa pracy, nowe przepisy – zamiast przesłanki długotrwałości – mają się skupić na uporczywości mobbingu.