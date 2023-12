Ponad 40 proc. Polaków skarży się na mobbing

Przydzielanie bezsensownych zadań, obmawianie i rozsiewanie plotek oraz wydawanie sprzecznych poleceń przez przełożonego – takie zachowania mobbingowe wskazało po ok. 10 proc. ankietowanych. Jak wynika z badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl, które „Rzeczpospolita” poznała pierwsza, w ciągu roku liczba wymieniających zachowania mobbingowe wzrosła do 41,4 proc. (to o 1,4 pkt proc. więcej niż w edycji badania z 2022 r.).

– Jeśli warunki pracy, kultura organizacji i relacje z przeszłości pozostają na tym poziomie, to istnieje ryzyko utrwalenia niekorzystnych zachowań. Brak zmian w strukturze organizacyjnej może skutkować utrzymaniem się negatywnych wzorców, co wpływa na doświadczanie mobbingu przez pracowników – mówi Michał Murgrabia, psycholog i prezes ePsycholodzy.pl, platformy do psychoterapii online. – W społeczeństwie utrzymują się pewne przyjęte wzorce zachowań, które sprzyjają mobbingowi. Wyniki podobne rok do roku mogą świadczyć o trudnościach w ich zmianie – dodaje.

Problem będzie narastać

Danych na temat mobbingu nie ma zbyt wiele i nie są one spójne. Państwowa Inspekcja Pracy otrzymywała rocznie po mniej niż 3 tys. tego typu skarg, co biorąc pod uwagę ok. 17 mln pracowników, nie jest dużą liczbą. Jednak np. badania sprzed kilku lat przeprowadzone przez CBOS przyniosły nawet wyższe liczby niż w opisywanym przez nas raporcie.