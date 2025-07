Według nowej ustawy, firmy ubezpieczeniowe będą musiały weryfikować numery PESEL przy sprzedaży polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podobne obowiązki mają dziś banki i instytucje finansowe przy udzielaniu kredytów. Gdy okazuje się, że dany numer PESEL został zastrzeżony (tj. wcześniej użyty przez jego prawowitego właściciela), odmawiają udzielenia kredytu. Ta ustawa też była efektem inicjatywy zespołu Brzoski.

ESG: stuletnia deregulacja Konfederacji

Niektórzy posłowie tak wzięli sobie do serca ideę redukcji biurokracji, że zaproponowali odłożenie terminów na pewne sprawozdania o… sto dwa lata. Tak się stało przy okazji głosowania nad wdrożeniem europejskiej dyrektywy odkładającej terminy zobowiązujące niektóre firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG). Pierwsze takie raportowanie będzie dotyczyło roku 2027 dla dużych jednostek będących emitentami papierów wartościowych na europejskim rynku, a także roku 2028 dla mniejszych emitentów. To o dwa lata później, niż przewidywało dotychczasowe brzmienie dyrektywy.

Posłowie Konfederacji chcieli tę europejską ideę deregulacyjną przełożyć na XXII wiek i złożyli poprawkę zmierzająca do ustanowienia tych dat na 2127 i 2128 rok. Jednak ta „wieczysta” inicjatywa nie zyskała uznania Sejmu, a obowiązkowe raportowanie ESG odłożono – tak jak chciał rząd – o dwa lata.

Kolejny krok do cyfryzacji sądownictwa

Wśród ustaw deregulacyjnych znalazła się też taka, która ma wesprzeć cyfryzację wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przyspieszenie jego działania. Przewiduje bowiem dwustronną komunikację elektroniczną między sądem a pełnomocnikami stron i prokuratorami w postępowaniu karnym. Dziś formę elektroniczną mogą mieć jedynie pisma wysyłane w kierunku z sądu do tych osób.

Ustawa, której projekt przygotował resort sprawiedliwości, została uchwalona jednogłośnie. Stało się tak mimo że podczas tego posiedzenia niektórzy posłowie opozycji nawoływali ministra Adama Bodnara do dymisji.