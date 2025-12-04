Aktualizacja: 04.12.2025 18:11 Publikacja: 04.12.2025 17:02
Foto: pexels.com
Oczywiście podstawę stanowią dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejszym z nich jest dowód osobisty, który wystarczy do podróżowania pomiędzy krajami w strefie Schengen, czyli większości państw będących w Unii Europejskiej. W innych państwach wymagane jest posiadanie ważnego paszportu. Bez nieo niemożliwe będzie przekroczenie granicy. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, ile ważny jest Twój paszport. Ma to związek z tym, że każdy kraj ustala swoje własne normy wjazdowe.
W niektórych państwach wymaga się, aby paszport pozostawał ważny przez minimum 6 miesięcy od zakończenia podróży. Dotyczy to m.in.: Egiptu, Maroka, Kuby, Dominikany czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przykładowo w Tunezji paszport musi być ważny już tylko przez 3 miesiące po zakończeniu wyjazdu. Niespełnienie tego wymogu może zablokować wyjazd na Twoje wymarzone wakacje.
Choć polski paszport należy do grona najmocniejszych na świecie, to jednak wciąż są kraje, w których Polaków obowiązuje ruch wizowy. Przykładowo na wyjazd do Stanów Zjednoczonych do 90 dni nie potrzebujemy wizy turystycznej ani biznesowej. Jednak będzie wymagana po przekroczeniu tego czasu. Dokładnie zapoznaj się z przepisami wizowymi takich państw jak:
• Stany Zjednoczone,
• Egipt,
Dzięki temu unikniesz przykrej niespodzianki i związanych z tym strat finansowych.
Przed wyjazdem warto spakować też prawo jazdy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Obowiązkiem jest jego posiadanie podczas korzystania z usług wypożyczalni samochodów za granicą. Zaleca się, aby prawo jazdy wzięli wszyscy uczestnicy podróży, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W niektórych krajach poza Unią Europejską wymagane jest Międzynarodowe Prawo Jazdy (IDP). Wyrabia się je w starostwie powiatowym i cała procedura trwa około tygodnia.
Podczas podróży z dziećmi należy mieć przy sobie także ich dokumenty tożsamości, które jednoznacznie potwierdzają tożsamość. Jeżeli więc od wyrobienia paszportu minęło już kilka lat i młoda osoba w tym czasie się zmieniła, to należy wymienić dokument nawet wtedy, gdy jeszcze obowiązuje. Kontrola graniczna może bowiem odmówić przepuszczenia dziecka, jeżeli jego wygląd znacząco odbiega od tego na zdjęciu z dokumentu.
W ramach podróży po Unii Europejskiej warto wyrobić kartę ubezpieczenia EKUZ, która pozwala na dostęp do podstawowych usług medycznych. Ponadto rekomenduje się zabranie dokumentów medycznych, w tym zaświadczeń lekarskich o szczepieniach czy recept poświadczających konieczność przyjmowania przewożonych leków. Mogą okazać się niezbędne w przypadku posiadania leków zawierających substancje kontrolowane lub o ograniczonej możliwości wwożenia do danego kraju.
Wpływ na komfort podróży zagranicznej ma również wykupione ubezpieczenie turystyczne. Dzięki niemu można zmniejszyć ewentualne koszty nieprzewidzianych wydarzeń, w tym korzystania z pomocy medycznej czy hospitalizacji. Większe poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość spędzanego czasu. Ofertę ubezpieczeń z tej kategorii przygotowano w towarzystwie ubezpieczeniowym LINK4.
Sprawdź ofertę na stronie www.link4.pl i skorzystaj z kalkulatora online, by w kilka minut poznać wysokość swojej składki. Możesz też zadzwonić pod numer 22 444 44 23 lub spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.
Szczegółowe informacje o produktach, limitach i włączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.
Materiał powstał przy współpracy z LINK4
źródła:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jak-przygotowac-sie-do-podrozy-zagranicznej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zapowiada się gorący okres przedświąteczny w PZU. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki może podjąć uchwałę...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, b...
Po trzech kwartałach tego roku grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 23,1 mld zł. Wypracowała w...
Po trzech kwartałach tego roku Grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 23,1 mld zł. Wypracowała zysk net...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Liczba dronów w Polsce szybko rośnie. Przybywa też w związku z tym szkód związanych z ich użytkowaniem. W odpowi...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas