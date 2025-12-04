Podstawowe dokumenty tożsamości

Oczywiście podstawę stanowią dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejszym z nich jest dowód osobisty, który wystarczy do podróżowania pomiędzy krajami w strefie Schengen, czyli większości państw będących w Unii Europejskiej. W innych państwach wymagane jest posiadanie ważnego paszportu. Bez nieo niemożliwe będzie przekroczenie granicy. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, ile ważny jest Twój paszport. Ma to związek z tym, że każdy kraj ustala swoje własne normy wjazdowe.

W niektórych państwach wymaga się, aby paszport pozostawał ważny przez minimum 6 miesięcy od zakończenia podróży. Dotyczy to m.in.: Egiptu, Maroka, Kuby, Dominikany czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przykładowo w Tunezji paszport musi być ważny już tylko przez 3 miesiące po zakończeniu wyjazdu. Niespełnienie tego wymogu może zablokować wyjazd na Twoje wymarzone wakacje.

Gdzie wymagana jest wiza?

Choć polski paszport należy do grona najmocniejszych na świecie, to jednak wciąż są kraje, w których Polaków obowiązuje ruch wizowy. Przykładowo na wyjazd do Stanów Zjednoczonych do 90 dni nie potrzebujemy wizy turystycznej ani biznesowej. Jednak będzie wymagana po przekroczeniu tego czasu. Dokładnie zapoznaj się z przepisami wizowymi takich państw jak:

• Stany Zjednoczone,

• Egipt,

Dzięki temu unikniesz przykrej niespodzianki i związanych z tym strat finansowych.

Prawo jazdy

Przed wyjazdem warto spakować też prawo jazdy. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Obowiązkiem jest jego posiadanie podczas korzystania z usług wypożyczalni samochodów za granicą. Zaleca się, aby prawo jazdy wzięli wszyscy uczestnicy podróży, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W niektórych krajach poza Unią Europejską wymagane jest Międzynarodowe Prawo Jazdy (IDP). Wyrabia się je w starostwie powiatowym i cała procedura trwa około tygodnia.

Dokumenty związane z dziećmi

Podczas podróży z dziećmi należy mieć przy sobie także ich dokumenty tożsamości, które jednoznacznie potwierdzają tożsamość. Jeżeli więc od wyrobienia paszportu minęło już kilka lat i młoda osoba w tym czasie się zmieniła, to należy wymienić dokument nawet wtedy, gdy jeszcze obowiązuje. Kontrola graniczna może bowiem odmówić przepuszczenia dziecka, jeżeli jego wygląd znacząco odbiega od tego na zdjęciu z dokumentu.

Zaświadczenia medyczne, recepty i inne

W ramach podróży po Unii Europejskiej warto wyrobić kartę ubezpieczenia EKUZ, która pozwala na dostęp do podstawowych usług medycznych. Ponadto rekomenduje się zabranie dokumentów medycznych, w tym zaświadczeń lekarskich o szczepieniach czy recept poświadczających konieczność przyjmowania przewożonych leków. Mogą okazać się niezbędne w przypadku posiadania leków zawierających substancje kontrolowane lub o ograniczonej możliwości wwożenia do danego kraju.

Ubezpieczenie turystyczne

Wpływ na komfort podróży zagranicznej ma również wykupione ubezpieczenie turystyczne. Dzięki niemu można zmniejszyć ewentualne koszty nieprzewidzianych wydarzeń, w tym korzystania z pomocy medycznej czy hospitalizacji. Większe poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość spędzanego czasu. Ofertę ubezpieczeń z tej kategorii przygotowano w towarzystwie ubezpieczeniowym LINK4.

Sprawdź ofertę na stronie www.link4.pl i skorzystaj z kalkulatora online, by w kilka minut poznać wysokość swojej składki. Możesz też zadzwonić pod numer 22 444 44 23 lub spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i włączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4

źródła:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jak-przygotowac-sie-do-podrozy-zagranicznej