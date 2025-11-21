Dobre wyniki grupy PZU. Zysk w górę o ponad 40 proc.

Aktualizacja: 21.11.2025 05:03 Publikacja: 21.11.2025 04:06
Foto: media.pzu.pl/multimedia
Największy polski ubezpieczyciel pokazał wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy 2025 r.
Foto: PZU
- Jest bardzo dobrze – tak konferencję wynikową rozpoczął w czwartek Bogdan Benczak, pełniący obowiązki prezesa PZU. To jego pierwsza prezentacja wyników tej spółki, odkąd zasiadł za jej sterami. Nowy prezes nie krył satysfakcji z wyników PZU, w pierwszych trzech kwartałach tego roku urosła bowiem większość wskaźników mierzących kondycję spółki, wyprzedza ona przy tym w większości przypadków cele założone na ten czas w strategii na lata 2025–2027. Wyniki przebiły też oczekiwania analityków rynkowych.
I tak grupa PZU osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 23,1 mld zł, o 5,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Przychody zagranicznych spółek na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie stanowiły w tym łącznie ponad 2,3 mld zł. W samym trzecim kwartale tego roku przychody grupy z ubezpieczeń wyniosły 7,9 mld zł i były o 4,8 proc. wyższe niż w tym samym czasie przed rokiem. Od stycznia do września grupa PZU wypłaciła klientom ponad 12,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych netto. Ze względu na mniejszą liczbę masowych szkód pogodowych, był to – z uwagi na inflację – poziom podobny jak w tym samym okresie zeszłego roku (spadek o ok. 0,8 proc. r./r.). Wypracowany zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 42,7 proc. r./r. W samym trzecim kwartale były to blisko 2 mld zł, o ponad 64 proc. więcej r./r. Skorygowany wskaźnik zwrotu z kapitału (aROE) na koniec września wyniósł 22,1 proc., a w trzecim kwartale aż 25,3 proc.
Czytaj więcej
Ważą się losy holdingu bankowo-ubezpieczeniowego, który ma połączyć siły PZU i Pekao. Jeśli uda s...
– Działalność ubezpieczeniowa jest głównym źródłem naszych rekordowych wyników. Odpowiadała za blisko 70 proc. zysku netto wypracowanego do końca września, co oznacza wzrost o prawie 13 pkt proc. w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego – komentował Benczak. – W trzecim kwartale, który był wyjątkowy, udział biznesu ubezpieczeniowego w wyniku był nawet nieco wyższy. To pokazuje, że jako grupa PZU możemy osiągać ponadprzeciętne rezultaty pomimo spadku stóp procentowych, co będzie oddziaływało na wynik z działalności bankowej – dodał.
Należące do grupy PZU banki Pekao i Alior wniosły do jej wyniku netto po trzech kwartałach 2025 r. blisko 1,6 mld zł (wzrost o 2 proc. r./r.), a w samym trzecim kwartale 576 mln zł (spadek o 2,2 proc. r./r.). Do wzrostu zysku przyczynił się też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym, który po trzech kwartałach wyniósł 2,2 mld zł (wzrost r./r. o 22,4 proc.).
W czasie konferencji wynikowej prezes Benczak zwrócił uwagę na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki przychodów w filarze zdrowia, w segmentach ubezpieczeń pozakomunikacyjnych oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, a także na generalnie mocną poprawę rentowności w obu grupach ubezpieczeń – majątkowych i życiowych. Stwierdził też, że wypracowane dotąd wyniki finansowe dają spółce najlepszą pozycję startową do działań transformacyjnych. – Powinny one nadać nam nową dynamikę, umożliwić zmodernizowanie wymagających tego obszarów, przyspieszyć realizację celów strategii 2025–2027 i wzmocnić przywództwo rynkowe PZU – mówił Benczak.
Grupa PZU zapowiedziała uruchomienie w związku z tym ponad 20 kluczowych projektów, w tym dotyczących rozwoju oferty i taryfikacji, wzmocnienia współpracy z siecią agentów wyłącznych i multiagencjami, stworzenia nowego systemu likwidacji szkód, modernizacji i ujednolicenia ścieżek sprzedaży dla głównych produktów, pogłębienia cyfryzacji i automatyzacji procesów obsługowych i biurowych, rozwoju platformy mojePZU, silniejszego wykorzystania kanału bancassurance czy rozwoju sieci placówek PZU Zdrowie. PZU zapowiada też, że będzie kontynuowało prace związane z przekształceniem w strukturę holdingową w ramach przygotowań do realizacji potencjalnej transakcji z Bankiem Pekao w celu poprawy alokacji kapitału w grupie.
Po trzech kwartałach 2025 r. przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 7,1 proc. r./r. do prawie 14,2 mld zł (w samym trzecim kwartale o 4,9 proc. do ponad 4,8 mld zł).
Czytaj więcej
Kapitalizacja spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa wzrosła w miesiąc o 9 proc. Wz...
– Trzeci kwartał potwierdził trendy, które obserwowaliśmy w poprzednich okresach sprawozdawczych. Sprzedaż rośnie we wszystkich liniach biznesowych PZU, wszystkie są też rentowne. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. wynik z usług ubezpieczenia zwiększył się we wszystkich grupach produktów – OC, autocasco i pozakomunikacyjnych, przy czym wartościowo wzrost był najwyższy w tych ostatnich. Cieszy nas odbudowanie rentowności segmentu OC komunikacyjnego, ale nie chcemy, by działo się to kosztem udziałów rynkowych – komentował Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy grupy PZU.
Przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce po trzech kwartałach 2025 r. wzrosły o 3,1 proc. rok do roku, do ponad 6,6 mld zł (w samym trzecim kwartale o 2,9 proc. do ponad 2,2 mld zł). Mocno, bo o 10,7 proc. do blisko 1,9 mld zł (w trzecim kwartale o 11,8 proc. do 722 mln zł) wzrósł tu wynik operacyjny.
Wśród szans grupa PZU wymienia bogacenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnący kapitał na inwestycje, ubezpieczenia życiowe i większe majątki do ubezpieczenia. W tej grupie jest także starzenie się społeczeństwa, a więc rosnące zapotrzebowanie na produkty zdrowotne i ubezpieczenia życiowe. Szansą jest wreszcie rosnąca fala inwestycji m.in. w infrastrukturę i energetykę, która buduje biznes dla ubezpieczeń korporacyjnych.
Wśród wyzwań grupa PZU wskazuje agresywną politykę cenową konkurentów w ubezpieczeniach majątkowych, przede wszystkim komunikacyjnych AC i OC, szybszą niż przewidywała w swojej strategii obniżkę stóp procentowych, która będzie rzutować negatywnie na wyniki z inwestycji kapitałowych. W tym samym kierunku na wkładzie banków w wyniki grupy oddziaływać będzie zaplanowana podwyżka podatku CIT płaconego przez banki.
Mimo to PZU nie zamierza rezygnować z wypłaty dywidendy dla swoich akcjonariuszy. Przewiduje, że do końca roku gotowy będzie pomysł na umiejscowienie Link4 w strukturze grupy.
– Jesteśmy skoncentrowani na wzroście, ale rentownym – podsumował Benczak.
Inwestorzy dobrze przyjęli wyniki ubezpieczyciela. Po południu w czwartek kurs PZU rósł o 3,6 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Największy polski ubezpieczyciel pokazał wyniki za pierwszych dziewięć miesięcy 2025 r.
Po trzech kwartałach tego roku Grupa PZU zwiększyła przychody z ubezpieczeń do 23,1 mld zł. Wypracowała zysk net...
Liczba dronów w Polsce szybko rośnie. Przybywa też w związku z tym szkód związanych z ich użytkowaniem. W odpowi...
Po zakończeniu sagi frankowej mamy więcej kapitału, możemy zaoferować naszym klientom więcej. Jako grupa wracamy...
Choć prognozy mówią, że niekorzystne zmiany demograficzne negatywnie przełożą się na wysokość przyszłych emerytu...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Czy bancassurance ma w Polsce przyszłość? Strategie banków wskazują, że tak, a ubezpieczyciele planują jeszcze l...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas