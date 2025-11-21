Dobre wyniki grupy PZU. Zysk w górę o ponad 40 proc.

– Działalność ubezpieczeniowa jest głównym źródłem naszych rekordowych wyników. Odpowiadała za blisko 70 proc. zysku netto wypracowanego do końca września, co oznacza wzrost o prawie 13 pkt proc. w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego – komentował Benczak. – W trzecim kwartale, który był wyjątkowy, udział biznesu ubezpieczeniowego w wyniku był nawet nieco wyższy. To pokazuje, że jako grupa PZU możemy osiągać ponadprzeciętne rezultaty pomimo spadku stóp procentowych, co będzie oddziaływało na wynik z działalności bankowej – dodał.

Należące do grupy PZU banki Pekao i Alior wniosły do jej wyniku netto po trzech kwartałach 2025 r. blisko 1,6 mld zł (wzrost o 2 proc. r./r.), a w samym trzecim kwartale 576 mln zł (spadek o 2,2 proc. r./r.). Do wzrostu zysku przyczynił się też wynik wypracowany na portfelu inwestycyjnym, który po trzech kwartałach wyniósł 2,2 mld zł (wzrost r./r. o 22,4 proc.).

W czasie konferencji wynikowej prezes Benczak zwrócił uwagę na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki przychodów w filarze zdrowia, w segmentach ubezpieczeń pozakomunikacyjnych oraz indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, a także na generalnie mocną poprawę rentowności w obu grupach ubezpieczeń – majątkowych i życiowych. Stwierdził też, że wypracowane dotąd wyniki finansowe dają spółce najlepszą pozycję startową do działań transformacyjnych. – Powinny one nadać nam nową dynamikę, umożliwić zmodernizowanie wymagających tego obszarów, przyspieszyć realizację celów strategii 2025–2027 i wzmocnić przywództwo rynkowe PZU – mówił Benczak.

Grupa PZU zapowiedziała uruchomienie w związku z tym ponad 20 kluczowych projektów, w tym dotyczących rozwoju oferty i taryfikacji, wzmocnienia współpracy z siecią agentów wyłącznych i multiagencjami, stworzenia nowego systemu likwidacji szkód, modernizacji i ujednolicenia ścieżek sprzedaży dla głównych produktów, pogłębienia cyfryzacji i automatyzacji procesów obsługowych i biurowych, rozwoju platformy mojePZU, silniejszego wykorzystania kanału bancassurance czy rozwoju sieci placówek PZU Zdrowie. PZU zapowiada też, że będzie kontynuowało prace związane z przekształceniem w strukturę holdingową w ramach przygotowań do realizacji potencjalnej transakcji z Bankiem Pekao w celu poprawy alokacji kapitału w grupie.

Tak rosną ubezpieczenia

Po trzech kwartałach 2025 r. przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim wzrosły o 7,1 proc. r./r. do prawie 14,2 mld zł (w samym trzecim kwartale o 4,9 proc. do ponad 4,8 mld zł).