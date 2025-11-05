Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne bariery polityczne uniemożliwiające fuzję PZU i Pekao?

Co oznacza reorganizacja kapitałowa dla państwowych udziałów w PZU i Pekao?

Jakie zmiany kapitalizacyjne przewiduje proces łączenia PZU i Pekao?

Akcjonariusze Pekao z niecierpliwością czekają na czwartkowe walne zgromadzenie. Jednym z kluczowych punktów obrad ma być informacja o postępach w reorganizacji grupy kapitałowej PZU i Pekao, czyli najważniejszej od lat transakcji na krajowym rynku finansowym.

Co oznacza reorganizacja PZU i Pekao

Memorandum w tej kwestii zostało ogłoszone 2 czerwca. Zgodnie z nim grupa PZU i Pekao ma zostać przekształcona w holding bankowo-ubezpieczeniowy, na czele którego stać ma Bank Pekao. PZU ma zostać wycofany z giełdy, a akcjonariaty obu spółek mają zostać połączone.

Dzięki tej operacji uwolnionych ma zostać od 15 mld do 20 mld zł nadwyżek kapitałowych (w porównaniu z sytuacją bez zmian i rosnącymi wymogami kapitałowymi od 2027 r.). Te środki mają wzmocnić rozwój zarówno banku, jak i ubezpieczyciela.

Cały proces zakończyć się ma, jak ocenił ostatnio prezes Pekao Cezary Stypułkowski, w III kwartale 2026 r. Na razie można więc mówić raczej o wstępnych etapach, ale pełnych różnych wybojów. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy zmienili się główni architekci pomysłu reorganizacji, a nowy minister aktywów państwowych, czyli Wojciech Balczun, oraz nowy prezes grupy PZU Bogdan Benczak musieli przyjrzeć się sprawie i wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.