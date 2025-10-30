Aktualizacja: 30.10.2025 12:17 Publikacja: 30.10.2025 11:28
Bank Pekao z rekordowym zyskiem
Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman
– Widzimy wyraźne ożywienie akcji kredytowej i wzrost portfela kredytowego w naszym banku we wszystkich segmentach – zaznaczył Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao podczas czwartkowej konferencji. – W połączeniu z efektywną akwizycją klientów i optymalizacją oferty pozwoliło to nam osiągnąć więcej niż solidne wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy – zaznaczył prezes.
Rzeczywiście, zyski banku w tym roku są imponujące. W samym III kwartale było to 1,9 mld zł, co jest poziomem rekordowo wysokim i wyższym od oczekiwań rynkowych. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się 1,83 mld zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem wynik netto wzrósł o 19 proc., a w porównaniu z III kw. 2024 r. – o 4,2 proc. I to pomimo obniżonych stóp procentowych NBP.
W okresie styczeń–wrzesień raportowany zysk netto wzrósł o 9 proc. w ujęciu rocznym, do 5,19 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 3,4 mld zł, co było akurat zgodne z oczekiwaniami. Oznacza to wzrost o 5,2 proc. rok do roku i spadek o 0,5 proc. kwartał do kwartału, a marża odsetkowa spadła w tym czasie do 4,15 proc. z 4,26 proc.
Wynik z prowizji wyniósł 767 mln zł, tak jak się spodziewali analitycy. Koszty działania sięgnęły 1,38 mld zł, a koszty ryzyka prawnego kredytów CHF to jedynie 18 mln zł. Tu rynek spodziewał się trochę więcej, czyli ok. 49 mln zł.
Portfel kredytów ogółem wzrósł do 199 mld zł, o 8 proc. w ujęciu rocznym, a w niektórych segmentach nawet dwucyfrowo. Wartość kredytów dla klientów detalicznych wzrosła o 5 proc. rok do roku, ale w przypadku pożyczek gotówkowych – o 11 proc. Zaś nowa ich sprzedaż w samym III kwartale to 1,9 mld zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Portfel hipotek wzrósł rok do roku o 5 proc., zaś nowa sprzedaż w III kw. wyniosła 3,1 mld zł i była aż o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej.
Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł ogółem o ponad 10 proc. rok do roku, przy czym widać było bardzo silny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich – o 13 proc. oraz dla największych korporacji – 19 proc. Władze Pekao mają nadzieję na kontynuację wzrostu akcji kredytowej również w przyszłym roku, m.in. w efekcie ożywienia inwestycyjnego w gospodarce.
Podczas konferencji prezes Cezary Stypułkowski odniósł się też do planów połączenia PZU i Pekao w grupę, na czele której miałby stanąć Pekao. Memorandum w tej kwestii zostało podpisane na początku czerwca, ale ostatnio resort aktywów państwowych poinformował o przerwie w pracach przygotowawczych.
– Póki co jesteśmy przekonani, że zaproponowana struktura jest najefektywniejsza przy obecnych założeniach. Przy założeniu również tego, że jeśli różne zdarzenia po drodze będą miały miejsce, to jesteśmy w stanie tę transakcję zrealizować, powiedzmy, w trzecim kwartale przyszłego roku – komentował tylko Cezary Stypułkowski.
