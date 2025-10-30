Rzeczpospolita
Bank Pekao z rekordowym zyskiem w III kwartale. Pomaga wzrost kredytów

Bank Pekao zanotował w III kwartale 2025 r. rekordowy zysk netto na poziomie 1,9 mld zł, przekraczając oczekiwania rynku. Mimo niższych stóp procentowych bank utrzymuje wysoką rentowność i dynamicznie zwiększa akcję kredytową, Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła aż o 48 proc.

Publikacja: 30.10.2025 11:28

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Anna Cieślak-Wróblewska

– Widzimy wyraźne ożywienie akcji kredytowej i wzrost portfela kredytowego w naszym banku we wszystkich segmentach – zaznaczył Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao podczas czwartkowej konferencji. – W połączeniu z efektywną akwizycją klientów i optymalizacją oferty pozwoliło to nam osiągnąć więcej niż solidne wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy – zaznaczył prezes.

Ile zarobił Pekao w III kwartale

Rzeczywiście, zyski banku w tym roku są imponujące. W samym III kwartale było to 1,9 mld zł, co jest poziomem rekordowo wysokim i wyższym od oczekiwań rynkowych. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się 1,83 mld zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem wynik netto wzrósł o 19 proc., a w porównaniu z III kw. 2024 r. – o 4,2 proc. I to pomimo obniżonych stóp procentowych NBP.

W okresie styczeń–wrzesień raportowany zysk netto wzrósł o 9 proc. w ujęciu rocznym, do 5,19 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 3,4 mld zł, co było akurat zgodne z oczekiwaniami. Oznacza to wzrost o 5,2 proc. rok do roku i spadek o 0,5 proc. kwartał do kwartału, a marża odsetkowa spadła w tym czasie do 4,15 proc. z 4,26 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 767 mln zł, tak jak się spodziewali analitycy. Koszty działania sięgnęły 1,38 mld zł, a koszty ryzyka prawnego kredytów CHF to jedynie 18 mln zł. Tu rynek spodziewał się trochę więcej, czyli ok. 49 mln zł.

Ile kredytów udziela Pekao

Portfel kredytów ogółem wzrósł do 199 mld zł, o 8 proc. w ujęciu rocznym, a w niektórych segmentach nawet dwucyfrowo. Wartość kredytów dla klientów detalicznych wzrosła o 5 proc. rok do roku, ale w przypadku pożyczek gotówkowych – o 11 proc. Zaś nowa ich sprzedaż w samym III kwartale to 1,9 mld zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Portfel hipotek wzrósł rok do roku o 5 proc., zaś nowa sprzedaż w III kw. wyniosła 3,1 mld zł i była aż o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł ogółem o ponad 10 proc. rok do roku, przy czym widać było bardzo silny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich – o 13 proc. oraz dla największych korporacji – 19 proc. Władze Pekao mają nadzieję na kontynuację wzrostu akcji kredytowej również w przyszłym roku, m.in. w efekcie ożywienia inwestycyjnego w gospodarce.

Co z fuzją PZU i Pekao

Podczas konferencji prezes Cezary Stypułkowski odniósł się też do planów połączenia PZU i Pekao w grupę, na czele której miałby stanąć Pekao. Memorandum w tej kwestii zostało podpisane na początku czerwca, ale ostatnio resort aktywów państwowych poinformował o przerwie w pracach przygotowawczych.

– Póki co jesteśmy przekonani, że zaproponowana struktura jest najefektywniejsza przy obecnych założeniach. Przy założeniu również tego, że jeśli różne zdarzenia po drodze będą miały miejsce, to jesteśmy w stanie tę transakcję zrealizować, powiedzmy, w trzecim kwartale przyszłego roku – komentował tylko Cezary Stypułkowski.

