– Widzimy wyraźne ożywienie akcji kredytowej i wzrost portfela kredytowego w naszym banku we wszystkich segmentach – zaznaczył Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao podczas czwartkowej konferencji. – W połączeniu z efektywną akwizycją klientów i optymalizacją oferty pozwoliło to nam osiągnąć więcej niż solidne wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy – zaznaczył prezes.

Ile zarobił Pekao w III kwartale

Rzeczywiście, zyski banku w tym roku są imponujące. W samym III kwartale było to 1,9 mld zł, co jest poziomem rekordowo wysokim i wyższym od oczekiwań rynkowych. W ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się 1,83 mld zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem wynik netto wzrósł o 19 proc., a w porównaniu z III kw. 2024 r. – o 4,2 proc. I to pomimo obniżonych stóp procentowych NBP.

W okresie styczeń–wrzesień raportowany zysk netto wzrósł o 9 proc. w ujęciu rocznym, do 5,19 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 3,4 mld zł, co było akurat zgodne z oczekiwaniami. Oznacza to wzrost o 5,2 proc. rok do roku i spadek o 0,5 proc. kwartał do kwartału, a marża odsetkowa spadła w tym czasie do 4,15 proc. z 4,26 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 767 mln zł, tak jak się spodziewali analitycy. Koszty działania sięgnęły 1,38 mld zł, a koszty ryzyka prawnego kredytów CHF to jedynie 18 mln zł. Tu rynek spodziewał się trochę więcej, czyli ok. 49 mln zł.